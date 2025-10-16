Saúde

Val Marchiori compartilha primeira sessão de quimioterapia nas redes sociais e relata dor

Após cirurgia para remoção do tumor, socialite deve fazer mais seis sessões do tratamento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:32

Crédito: Reprodução Instagram @valmarchiori

A socialite e empresária Val Marchiori, de 51 anos, compartilhou com os seguidores sua primeira sessão de quimioterapia no tratamento contra o câncer de mama. O procedimento aconteceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e marca o início de uma nova fase após a cirurgia de remoção do tumor, realizada em setembro.

Nas redes sociais, Val apareceu emocionada após a primeira sessão do procedimento. Durante o vídeo publicado, ela usa uma touca gelada de crioterapia tratamento que ajuda a reduzir a queda de cabelo durante a quimioterapia. Em alguns momentos, ela relata a dor do tratamento. "Dói demais. Arde, arde muito!", desabafou, enquanto era amparada por uma enfermeira.

Apesar do desconforto, a socialite tranquilizou os fãs e agradeceu as mensagens de apoio. "Passei pela cirurgia de colocação do cateter e pela minha primeira sessão de quimioterapia. Deu tudo certo. Já estou indo para casa, com o coração cheio de fé e esperança", afirmou. O cateter permanecerá em seu corpo durante os seis meses de tratamento previstos.

Em outro trecho da gravação, Val fez um apelo às mulheres para que priorizem a saúde e realizem exames preventivos. Ela contou que o medo de fazer a mamografia adiou seu diagnóstico. "Mulheres, vamos fazer nossas mamografias, vamos fazer, viu? Porque isso salva vidas", disse.

A empresária também direcionou uma mensagem às autoridades, pedindo mais atenção às políticas de prevenção e tratamento do câncer, especialmente entre as mulheres mais jovens. "Se a minha voz puder fazer a diferença, eu vou lutar por isso", declarou.

Mesmo enfrentando os efeitos da primeira de cinco sessões de quimioterapia, Val Marchiori mantém o otimismo. Ela afirmou que está com fé no tratamento e que "tudo vai dar certo".

