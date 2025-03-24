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Desabafo

'O BBB mostrou que não sou forte como imaginava', diz Gracyanne Barbosa

Influenciadora fez desabafo sobre sua participação no reality show em entrevista ao ‘Fantástico’ neste domingo, 23
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2025 às 08:29

Gracyanne Barbosa em entrevista ao 'Fantástico' em 23 de março de 2025
Gracyanne Barbosa em entrevista ao 'Fantástico' em 23 de março de 2025 Crédito: Reprodução de 'Fantástico' (2025)/TV Globo
Gracyanne Barbosa falou sobre sua passagem pelo BBB 25 durante entrevista ao Fantástico neste domingo, 23. "O BBB mostrou que eu não sou forte como eu imaginava. Mexi em lugares que, na minha cabeça, eram feridas que estavam completamente cicatrizadas e eu nunca precisaria abrir para ninguém", comentou.
A influenciadora fez referência ao episódio em que pediu desculpas ao restante da casa por supostamente ter roubado comida de outro participante - algo que veio à tona após um cartaz mostrado para sua colega Renata na Casa de Vidro. Ela explicou que assumiu a culpa mesmo sem ter feito o ato por pressão: "Sem lembrar. Eu trouxe isso pra mim como verdade. Só pensei: 'Se eu fiz isso lá atrás, fiz aqui, também'"
Gracyanne Barbosa, então, se emocionou ao relembrar períodos de dificuldade na vida em que chegou a pegar comida do lixo para se alimentar. "Isso me envergonha ainda, não superei", disse.
A ex-BBB falou ainda sobre o porquê de não ter tido filhos, apesar de isso estar em seus planos no passado: "Na época eu tinha contrato com uma empresa grande e não podia engravidar. A gente foi adiando. Era uma empresa de suplementos, fazia coisas com o corpo e tinha essa exigência".
"[Tenho o sonho] de ser mãe. Mas ainda não quero ter um filho sozinha. Não sei se vou realizar, talvez adote, não sei ainda. Mas sei que é um desejo que quero realizar. Não sei como. Acho que é um amor diferente de todos os outros, que vai me tornar uma pessoa melhor. Também quero dar o meu melhor para uma pessoa", encerrou Gracyanne Barbosa.

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