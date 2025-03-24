Belo e Gracyanne trocam elogios no reencontro pós BBB 25

Belo e Gracyanne Barbosa cantam e dançam juntos no palco do Domingão com Huck Crédito: Reprodução/Globoplay

O reencontro de Belo e Gracyanne Barbosa foi um dos pontos altos do Domingão com Huck neste domingo (23). Os dois, dançaram, cantaram, trocaram elogios e comentaram que seria impossível não manterem uma boa relação após 16 anos juntos. O casal anunciou a separação em abril de 2024.

Gracyanne, eliminada no nono Paredão do BBB 25 na última terça-feira (18), foi a primeira a falar sobre a relação atual entre eles: "É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que de outra forma, vão permanecer sempre." O programa foi gravado na quinta-feira (20).

Belo contou que os dois ainda não tinham se encontrado desde que saiu do reality. "Estou a reencontrando aqui, de verdade... E é lógico que tenho um carinho, um amor e um respeito enormes por ela. Ela faz parte da minha história e nunca vai deixar de fazer", declarou o cantor.

Luciano Huck então comentou: "Vocês deram uma aula de civilidade. Uma aula de amizade, de carinho, de respeito. Por que alguém que ficou 16 anos na sua vida não pode ser seu amigo? Ou não pode estar perto? Ou não pode ter amor? Não pode ter carinho? Você quer o bem dela, e ela quer o seu bem. E eu estou muito feliz que vocês fizeram esse gesto tão bonito aqui hoje."

Gracyanne respondeu ao apresentador: "Sempre! Sempre o melhor!".

Impossível não dançar igual ao Belo e Gracyanne quando toca essa aqui 🎶#Domingão pic.twitter.com/TNATP9MKua — globoplay (@globoplay) March 23, 2025