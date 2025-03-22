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BBB 25

BBB 25: Diego Hypolito desabafa e diz que nunca 'lidou bem' com sua sexualidade

Ginasta abordou o assunto ao conversar com Vitória Strada durante a madrugada deste sábado, 22
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2025 às 11:05

Diego Hypolito desabafou sobre sua sexualidade no BBB 25
Diego Hypolito desabafou sobre sua sexualidade no BBB 25 Crédito: Reprodução de vídeo/ Globoplay
Diego Hypolito desabafou com Vitória Strada, durante a madrugada deste sábado, 22, sobre sua sexualidade. Enquanto os demais participantes aproveitavam mais uma festa no BBB 25, o brother falou sobre as dificuldades em torno de tema.
"Você sabe que o meu maior tabu, da minha vida, foi a minha sexualidade, né? Porque eu nunca lidei bem com a minha sexualidade, comigo mesmo", falou Diego.
O ginasta prosseguiu: "E não é pelas pessoas. Eu nunca consegui me compreender, e eu sempre compreendo as outras pessoas. Mas eu sempre tive um bloqueio gigante comigo e ainda considero que eu tenho".
Em seguida, ele contou que sempre teve uma relação próxima com a mãe, e que foi um problema quando precisou "mentir" sobre quem era. Diego, então, explicou que teve a ajuda de um ex-namorado para lidar com o assunto. "Ele meu deu coragem para falar com a minha mãe", revelou.

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