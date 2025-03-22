BBB 25: Diego Hypolito desabafa e diz que nunca 'lidou bem' com sua sexualidade

Diego Hypolito desabafou sobre sua sexualidade no BBB 25 Crédito: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Diego Hypolito desabafou com Vitória Strada, durante a madrugada deste sábado, 22, sobre sua sexualidade. Enquanto os demais participantes aproveitavam mais uma festa no BBB 25, o brother falou sobre as dificuldades em torno de tema.

"Você sabe que o meu maior tabu, da minha vida, foi a minha sexualidade, né? Porque eu nunca lidei bem com a minha sexualidade, comigo mesmo", falou Diego.

O ginasta prosseguiu: "E não é pelas pessoas. Eu nunca consegui me compreender, e eu sempre compreendo as outras pessoas. Mas eu sempre tive um bloqueio gigante comigo e ainda considero que eu tenho".