BBB 25

BBB 25: Renata é a nova líder; grupos definem alvos para o Paredão

Eva e Vinícius entram na mira dos participantes e a formação da berlinda é analisada pelos grupos

Publicado em 21 de março de 2025 às 09:35

Grupos definem seus alvos para o próximo Paredão Crédito: Globoplay/Reprodução

Renata foi a grande vencedora da décima Prova do Líder do BBB 25 nesta quinta-feira, 20. A liderança da sister fez com que a madrugada desta sexta-feira, 21, fosse tomada por estratégias para a formação do próximo Paredão no BBB 25. Ex-integrantes do Quarto Fantástico e o grupo do Quarto Anos 50 analisaram as possibilidades para definir quem seriam os alvos na votação do próximo domingo, dia 23.>

Veja o resumo da madrugada no BBB 25

Renata lembra que brothers estão no Vip>

Renata ganhou a Prova do Líder e pôde escolher apenas uma pessoa para o seu Vip. A sister optou por Eva, mas as duas continuam no Tá Com Nada até o fim da dinâmica. No Quarto Nordeste, ela lembrou que Delma, Vinícius e Guilherme também estão no Vip por consequência do Pegar ou Guardar e se preocupou em ter que levar os brothers para o Quarto do Líder. >

💬 Renata: "Esse povo vai ter que ir lá pro meu VIP? Não, né?"



💬 Maike: "Eles podem entrar"



💬 Renata: "Eles podem entrar se eu tiver lá. Se eu quiser" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/zFcUa5TttE — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

A sister ainda refletiu sobre quem escolheria para barrar da sua festa e disse que prefere colocar um homem para realizar o desafio. Renata disse que pelos embates com Vinícius, ele seria o escolhido por ela. >

>

💬 Maike: "Quem cê colocaria?"



💬 Renata: "Aonde? Pra ser barrado? O Vinícius, gente. Tem que ser homem. Primeiro que eu já tenho embate, segundo, enquanto eu puder colocar um homem... Eu prefiro, né? É um desafio pesado" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/pzG7VVtbpi — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Mais tarde, Renata voltou a lembrar do trio que pode entrar no seu quarto e afirmou que não tinha problema caso os brothers subissem para comer. A sister lembrou que quando voltou para casa no Vip, durante a liderança de Guilherme, não foi "sem noção" de ficar no quarto com ele.>

💬 Renata: "Eles podem subir pra comer (...) A gente não, mas eles podem, entendeu? Pode subir, não tem problema, não. Foi igual eu quando fui do VIP. Mas eu não ficava no Quarto com o Guilherme, também não sou sem noção"



💬 Maike: "Aí você vai escutar: 'Olha a Rê!'" #BBB25… pic.twitter.com/pnktitQybD — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Quarto Anos 50 escolhe alvo para o Paredão

Na área externa, Guilherme analisa que o Quarto Anos 50 tem a chance de unir votos e indicar uma pessoa ao Paredão. Vinícius sugere que o grupo deve indicar Eva e todos concordam. >

💬 Guilherme: "A gente tem que chegar num consenso de indicar uma pessoa"

💬 Vinícius: "Isso, é a Eva"#BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/2I7RgI3gha — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Quarto Nordeste reflete sobre estratégias no jogo

No Quarto Nordeste, os ex-integrantes do Quarto Fantástico pensam na estratégia que os adversários podem usar no Paredão e acreditam que o grupo vai jogar para causar um empate de votos entre eles. >

Tá rolando papo sobre votos entre João Gabriel, Renata e Eva! 👀 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/csmw44BfOK — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Renata disse que se estivesse no grupo, não arriscaria dividir os votos e escolheria uma pessoa para ser o alvo do Paredão. Eva afirma que caso ela seja indicada, puxa Daniele Hypolito para a berlinda. >

💬 Eva: "Se eu for e tiver que puxar alguém, eu acho que eu vou puxar a Daniele" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/YpkwpwBvkl — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Eva pensa em Paredão para eliminar Aline

No gramado, Eva afirma que o Paredão precisa ser formado para eliminar Aline da disputa. João Gabriel pergunta se as dançarinas estão bem com Vitória Strada e as duas respondem que não têm problemas de convivência com a atriz. "É diferente de Aline que já bota a conversa lá embaixo", diz Eva.>

💬 Eva: "Tem que ser um Paredão pra tirar a Aline, entendeu?"



💬 João Gabriel: "Vocês tão de boa com a Vitória?"



💬 Renata: "Eu tô... Tenho uma boa convivência"



💬 Eva: "É porque é diferente. A Vitória a gente se vota mas se respeita, tu entende? Quando ela vai falar as… pic.twitter.com/JpI8LGMr0a — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Quarto do Líder é liberado

Após ouvir o Big Boss orientar todos os participantes do Vip a ir para o Quarto do Líder, Eva e Renata brincaram com a situação e reforçaram que Delma, Vinícius e Guilherme iam precisar subir, "querendo ou não". >

Ainda no Tá com Nada, a líder aconselhou os integrantes do Vip a comer os petiscos do quarto e Guilherme afirmou que ia aproveitar a regalia. >

💬 Renata: "Podem comer, gente, eu é que não posso. Aproveitem"



💬 Guilherme: "Eu não vou fazer média, não. Eu vou é comer mesmo!" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/UQhhZ2SCzI — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Brothers pensam nas consequências da formação do Paredão

Guilherme acredita que Eva pode puxar Delma no contragolpe caso vá ao Paredão. Aline acha que a cearense puxa Vitória para a berlinda e o Vinícius afirma que ele é o alvo da dançarina. >

Aline, Vinícius, Guilherme e Joselma conversam sobre a formação do Paredão 💬 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/6MU8ecwUN2 — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Eva pensa no Castigo do Monstro

Em conversa com Renata, Eva afirma que caso Aline ganhe o Anjo da semana, ela será indicada para o Castigo do Monstro. Renata lembra a amiga que, apesar da liderança, ela também pode estar no alvo da baiana. >

💬 Eva: "Se a Aline ganhar [o anjo], com certeza ela vai me botar [no monstro]" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/ST9418IIDa — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Renata diz que se estivesse em um Paredão com Aline, não puxaria Vinícius no contragolpe. Eva analisa as opções do grupo e cita Delma, Diego e Daniele. >

💬 Renata: "Se fosse eu, no paredão hoje, e a Aline tivesse no paredão, eu não puxaria o VInícius" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/IkgvMLtpBb — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Antes de dormir, as amigas voltaram a analisar Vinícius, e Renata afirmou que não tinha problemas com o brother, mas ele comprou a briga dela com Aline.>

💬 Eva: "Ele falou tanto sobre eu tomar as suas dores, mas ele tá tomando as dores da Aline "#BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/Xduc4GGZCx — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Este vídeo pode te interessar