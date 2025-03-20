Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 25

BBB 25: primeira parte de Prova do Líder desta quinta começa à tarde

Vencedor terá direito de escolher apenas uma pessoa para o VIP; sábado ainda terá Big Fone com indicações ao paredão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2025 às 09:11

Entenda a dinâmica da semana no 'BBB 25'.
Entenda a dinâmica da semana no 'BBB 25'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
A Prova do Líder que ocorre nesta quinta-feira, 20, no BBB 25 será decidida em duas partes. A primeira ocorre pela tarde, às 14h. A decisão será à noite, durante o programa ao vivo. Na quinta, o reality começa mais tarde por conta do jogo do Brasil contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa.
O vencedor poderá escolher apenas uma pessoa para o VIP. Eles, porém, só poderão desfrutar dos benefícios após o fim do Tá Com Nada, imposto por Delma após a dinâmica do Pegar ou Guardar.
A semana ainda terá mais um Big Fone no sábado, 22. Quem atender terá de indicar dois colegas para o paredão. Um deles será salvo pelo participante que comprar o Poder Curinga da semana, o Poder Marreta.

Veja a dinâmica dos próximos dias no 'BBB 25'

- Quinta (20/3): Prova do Líder
- Sexta (21/3): Poder Curinga (Poder Marreta). Líder indica seis pessoas para o Na Mira do Líder.
- Sábado (22/3): Prova do Anjo. Big Fone.
- Domingo (23/3): Formação de paredão triplo.
- Terça (25/3): Eliminação.

Veja Também

BBB 25: Delma escolhe embolsar R$ 90 mil do prêmio

BBB 25: Gracyanne Barbosa admite erro e pede desculpas a Diego Hypolito

Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25, com 51,38 % dos votos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados