BBB 25

BBB 25: Delma escolhe embolsar R$ 90 mil do prêmio

Sister foi escolhida por Gracyanne Barbosa para participar da dinâmica ‘Pegar ou Guardar’ e ainda levou a casa para o Tá Com Nada
Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2025 às 08:24

Delma participa do 'Pegar ou Guardar'.
Delma participa do 'Pegar ou Guardar'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Delma participou do Pegar ou Guardar nesta quarta-feira, 19, e escolheu embolsar R$ 90 mil do prêmio final do BBB 25. Na terça, 18, ela havia sido escolhida por Gracyanne Barbosa, a eliminada da semana, para participar da dinâmica. Como consequência à escolha da sister, a casa toda enfrentará novamente o Tá Com Nada. A exceção é Delma, Guilherme e Vinícius, escolhidos por ela, que estarão no VIP. Com isso, o prêmio final do programa continua somando R$ 2.535.000.
Mais cedo, Delma já havia comentado sobre sua intenção de embolsar o valor. "Eu não vou jogar fora o que ela [Gracyanne] me deu. Estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar, afirmou.
O Pegar ou Guardar ocorre a cada 15 dias no reality. Na última dinâmica, Thamiris optou por ficar com R$ 60 mil e deixar Guilherme e Vinícius dormindo fora da casa.

Veja Também

BBB 25: Gracyanne Barbosa admite erro e pede desculpas a Diego Hypolito

Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25, com 51,38 % dos votos

BBB 25: briga generalizada toma conta da dinâmica do Sincerão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB BBB 25
