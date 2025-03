BBB 25

Gracyanne Barbosa e Belo se reencontram após a musa fitness deixar o BBB 25

Ex-sister e cantor aparecem juntos no palco do Domingão com Huck

Publicado em 22 de março de 2025 às 08:29

Gracyanne Barbosa e Belo se abraçaram, riram e conversaram sobre o futuro Crédito: Cadu Pilotto/Globo

O reencontro de Gracyanne Barbosa e Belo aconteceu no Domingão com Huck e foi a primeira vez que ex-sister do BBB 25 e o cantor apareceram juntos na televisão. Gravado nesta quinta-feira (20), o programa vai ao ar no próximo domingo (23).>

No episódio, Belo enfrentou Sérgio Mallandro na Batalha do Lyp Sync, quando dois convidados de Luciano Huck dão vida a grandes artistas da música nacional e internacional. Já a musa fitness participa da produção para um papo sobre sua experiência no BBB 25, revisitando momentos de sua trajetória na casa.>

Os dois se abraçaram, riram e conversaram sobre o futuro. Gracyanne ainda acompanhou a performance do ex-marido e ainda dançou ao som do pagodeiro no final do programa.>

Belo e Gracyanne Barbosa viveram um relacionamento por cerca de 16 anos, chegando ao fim em abril de 2024. Enquanto estava no confinamento, a ex-sister falou diversas vezes sobre sua relação com o cantor após o rompimento.>

