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Paredão

BBB 25: Aline, Maike e Diego Hypolito estão no Paredão; veja

Vilma foi a mais votada pela casa, mas se salvou na Prova Bate-Volta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2025 às 08:22

Diego Hypolito, Aline e Maike estão no Paredão do BBB 25
Diego Hypolito, Aline e Maike estão no Paredão do BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo
O Paredão deste domingo, 23, do BBB 25 foi formado entre Aline, Maike e Diego Hypolito. Vilma foi a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate-Volta. Já Eva, que foi indicada por Vinícius no Big Fone, foi salva pelo Poder Curinga de Delma.

Como foi a dinâmica do Paredão

- Eva e Maike foram indicados ao Paredão por Vinícius, que atendeu o Big Fone no sábado, 22.
- Delma usou o Poder Marreta (Curinga) para salvar um dos participantes indicados pelo Big Fone: Eva.
- O vencedor da Prova do Anjo, João Gabriel, imunizou um participante: João Pedro.
- Estavam 'Na Mira da Líder' Renata os participantes: Delma, Aline, Vinícius, Vitória Strada, Dani e Diego Hypolito. Ela indicou Aline.
- Os dois mais votados pela casa (Vilma e Diego Hypolito) se juntaram ao indicado pelo Big Fone (Maike) e disputaram a Prova bate-volta.

A votação no Paredão deste domingo

- A Líder Renata indicou Aline ao Paredão. - Aline votou em Vilma.- João Gabriel votou em Diego Hypolito. - Daniele Hypolito votou em Vilma. - Maike votou em Diego Hypolito.- Vitória Strada votou em Vilma. - João Pedro votou em Diego Hypolito. - Diego Hypolito votou em Vilma.- Eva votou em Diego Hypolito. - Guilherme votou em Vilma. - Vilma votou em Diego Hypolito.- Delma votou em Vilma. - Vinícius votou em Vilma.

Como votar no Paredão do 'BBB 25'

É possível votar em quem você quer que seja eliminado do Big Brother Brasil no site oficial do programa no Gshow. A votação é dividida entre "voto único" e "voto da torcida". A produção do programa costuma destacar que apenas os votos feitos desta maneira são contabilizados, desconsiderando qualquer enquete promovidas por outros sites.

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