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BBB 25

BBB 25: Diego Hypolito critica uso do termo 'pomba suja'; entenda significado da expressão

Durante ‘Sincerão’, Vinícius usou gíria para descrever Eva e Renata
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2025 às 14:04

Durante festa, Diego Hypolito confessa seu incômodo com o uso da expressão
Durante festa, Diego Hypolito confessa seu incômodo com o uso da expressão "pomba suja" por Vinícius. Crédito: Reprodução/Globoplay
O ex-ginasta Diego Hypolito se incomodou com uso da expressão "pomba suja" por parte dos seus aliados durante o Sincerão da última segunda-feira, 17. Na ocasião, Vinícius usou a gíria regional para descrever Eva e Renata. Durante a festa na madrugada deste sábado, 22, o brother confessou o seu incômodo com a situação para Guilherme.
"Eu não estou contente com essa fala, não estou. Isso é meu. Porque eu jamais faria, nem em um momento de fúria... Porque, quando você coloca uma fala que as pessoas não têm conhecimento, você dá pauta para ter...", falou o confinado. "Abertura para outro entendimento", completou Guilherme.
"Ser chamado de pombo ou pomba, tanto faz, eu não sei qual a diferença, mas eu não ficaria nem um pouco contente em escutar isso de nenhuma das maneiras", opinou o ex-atleta.
O significado de "pomba suja", gíria da Bahia, é uma pessoa que "fala uma coisa e faz outra", alguém enrolado ou que "condena alguém por um ato e faz igual".
Alguns internautas conhecem também a gíria pelo significado de "malandro" ou "mau caráter". Entretanto, em outros dicionários informais, "pomba suja" pode se referir a alguém "promíscuo".
Durante a dinâmica da segunda-feira, Vinícius chamou Eva e Renata de "pomba suja". Mais tarde, ele pediu desculpas para Renata e Eva, mas defendeu que a expressão não era um xingamento.
A confusão sobre o significado que Vinícius utilizou na discussão foi resolvida por Aline, posteriormente. "Por mais que 'pomba suja' também não seja um elogio, que nem ordinária, também não é xingamento não", disse a sister.

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