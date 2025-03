Cultura

BBB 25: 5 curiosidades sobre a líder Renata

Veja fatos sobre a vida da sister que conquistou a liderança no programa

Publicado em 21 de março de 2025 às 18:37

Renata venceu a 10ª Prova do Líder do BBB 25 Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Na quinta-feira (20), a bailarina Renata venceu a 10ª Prova do Líder do BBB 25. A competição foi dividida em duas etapas. Na primeira, realizada à tarde, os participantes enfrentaram um circuito em que era necessário agilidade e estratégia, e o grupo da sister levou a melhor. >

A fase final, transmitida ao vivo, foi composta por rodadas eliminatórias. Nela, os participantes precisavam se posicionar em totens marcados com letras e símbolos. Após o início de cada rodada, quem ficasse em um totem designado pelo programa era eliminado. Renata foi a última a ser eliminada, garantindo assim a liderança da semana. >

A seguir, conheça 5 curiosidades sobre a nova líder Renata! >

1. Relação com a dança

Renata viu na arte uma oportunidade para transformar sua vida. Aos 8 anos, ingressou na Escola de Dança e Desenvolvimento Social para Crianças e Adolescentes (EDISCA). Com o passar do tempo, viu que a dança poderia ser o caminho para seu crescimento pessoal e profissional. Hoje, atua como professora de dança e ginástica rítmica, além de investir tempo na carreira de influenciadora digital fitness . >

2. Fã de Harry Potter

Renata considera a viagem que fez com seu grupo de ginástica rítmica para a Irlanda como um dos momentos mais especiais de sua vida. “Foi uma viagem em que passeamos muito, ficamos em hotéis muito legais, e realizei um sonho, que era conhecer o Cliffs of Moher , onde foi gravado o filme Harry Potter”, contou ao gshow. >

3. Viral na internet

Durante um show do DJ e cantor Pedro Sampaio, Renata e Eva , sua amiga e dupla no BBB 25, subiram ao palco para dançar o famoso “Passinho do Gira Gira”. A performance das duas chamou tanta atenção nas redes sociais que o vídeo viralizou rapidamente, ultrapassando a marca de 1 milhão de visualizações no TikTok. >

Renata e Eva são amigas desde a infância Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

4. Amizade com Eva

Dupla no BBB 25 , elas são amigas desde a infância, e se conheceram quando Renata entrou para a EDISCA, projeto social fundado pela mãe de Eva. Desde então, a amizade entre as duas só se fortaleceu, e elas passaram a viver sempre juntas, inclusive dividindo um apartamento durante a pandemia da Covid-19. >

5. Planos com o prêmio do BBB 25

Se ganhar o prêmio do BBB 25, Renata, além de ajudar as pessoas que são próximas a ela — como a amiga Eva —, quer dar uma casa para a mãe. Criada em uma comunidade de Fortaleza, ela viu de perto as dificuldades que Dona Eulália enfrentou. >

“Hoje tenho mais maturidade para entender todos os sacrifícios que ela fez. Às vezes, eu estava dançando em um teatro lá no centro da cidade e, quando acabava o espetáculo, às 10 horas da noite, ela ia pegar meu figurino e voltava de ônibus para casa para lavar. No outro dia, ia com ele no cabide para eu dançar bonita, sempre arrumada. Esse tipo de cuidado que hoje fico: ‘Caraca, como minha mãe fazia isso?’. E ela mesmo assim fazia”, contou ao gshow. >