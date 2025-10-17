Assustador

Gracyanne Barbosa detalha assalto no Rio e diz que bandidos 'estavam alucinados'

Influenciadora relatou que foi vítima de um assalto na última quinta (16), ela está se recuperando de uma lesão no joelho

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:29

Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25 Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa falou pela primeira vez sobre ter sido vítima de um assalto na madrugada da última quinta-feira, 16, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ela detalhou o momento de tensão e tranquilizou os seguidores ao afirmar que está bem.

"Foi assustador e desesperador ver uma pessoa que eu amo, que era a minha irmã (Bárbara Jacobina), com uma arma na cabeça", relatou a ex-BBB, que voltava da quadra da escola de samba União da Ilha do Governador quando foi abordada pelos criminosos e teve seu carro levado.

Ela, que está com a perna imobilizada após uma cirurgia no joelho, contou que teve dificuldade para sair do carro durante o assalto. "Eu não conseguia descer rápido. O outro assaltante estava com a arma na minha cabeça, me puxando para trás pelo cabelo", relembrou.

Bárbara tentou explicar a situação da irmã, mas não resolveu. "Obviamente, eles não estavam nem aí, completamente alucinados", relatou a influenciadora.

Diante da situação, Gracyanne disse ter se preocupado com a possibilidade de agravar a lesão. "Fiquei pensando que, se eu tivesse que sair correndo, teria que operar de novo, abrir o joelho."

Apesar do susto, a influenciadora afirmou que ela e a irmã passam bem. "Bens materiais a gente corre atrás. O importante é que estamos com saúde e que não aconteceu nada sério. Por mais que eu fique triste e com medo, tenho certeza de que Deus estava nos protegendo o tempo todo", concluiu.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência, registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 32ª DP (Taquara), que dará prosseguimento às investigações. Ainda de acordo com a corporação, "diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime".

