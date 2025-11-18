Brasil

Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e brasileiros invadem comentários

Ator, cotado ao prêmio por ‘O Agente Secreto’, esteve presente no Governors Award, no último domingo, 16

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:19

Wagner Moura é um dos fortes candidatos ao Oscar Crédito: Reprodução/Instagram/@theacademy/@cibellelevi

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, realizadora do Oscar, reuniu os nomes mais importantes da indústria do cinema no Governors Awards, na noite deste domingo, 16. Um dos convidados ilustres foi o brasileiro Wagner Moura, um dos fortes candidatos à premiação pela sua atuação em O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho.

Wagner Moura revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao OscarNesta segunda, 17, a Academia começou a postar as fotos das celebridades que passaram por lá - incluindo a de Moura, que foi bem recebida pelo público. A postagem é, de longe, a que recebeu mais comentários até a publicação deste texto. Enquanto Lili Reinhart recebeu 207 comentários e Jennifer Lopez amealhou 113, Wagner Moura tem mais de 11.200, repetindo o sucesso que Fernanda Torres fez nesta mesma ocasião no ano passado.

Entre os comentários, está o da escritora cearense Socorro Acioli, que profetizou: 'Oscar para o Nordeste'.. A atriz Alice Carvalho, colega de Wagner no elenco de O Agente Secreto, celebrou a baianidade de Moura ao comentar: "O cheiro de lavanda exalando", fazendo uma referência aos banhos tradicionais da Bahia. Outro perfil também lembrou as origens de Wagner Moura: "O baiano tem o molho".

Com os prêmios de Cannes e passagens nos festivais de Telluride, Toronto, Nova York e Londres, o filme tornou-se um dos favoritos a conseguir uma vaga na disputa de Melhor Filme Internacional, cujos semifinalistas serão revelados em 16 de dezembro.

Em listas de respeitadas publicações americanas, como a Variety e a The Hollywood Reporter, Moura também aparece bem cotado a uma indicação na categoria de Melhor Ator, ao lado de nomes como os de Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) e Timothée Chalamet (do inédito Marty Supreme). O brasileiro, vale lembrar, saiu premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes, que também deu a Kleber Mendonça Filho o prêmio de Melhor Diretor.

