Oscar

Wagner Moura desponta como favorito ao Oscar, diz revista americana

Ele está no topo da disputa por melhor ator, à frente de nomes como DiCaprio e Chalamet

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:30

'O Agente Secreto' é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Crédito: Victor Jucá

O movimento em torno de "O Agente Secreto" ganhou um novo impulso nesta semana, quando a Hollywood Reporter, uma das publicações mais influentes da indústria, destacou Wagner Moura como o nome mais forte na corrida pelo Oscar de melhor ator.

A avaliação, feita pelo jornalista Scott Feinberg - referência nas previsões de premiações , coloca o brasileiro à frente de concorrentes de grande visibilidade, como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e George Clooney.

A projeção positiva não se restringe ao trabalho de Moura. No levantamento, que atualiza semanalmente os favoritos em todas as categorias, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho aparece entre os oito primeiros na disputa de melhor roteiro original e figura como o quarto colocado na corrida pelo Oscar de filme internacional. O painel também atribui ao diretor brasileiro a 13ª posição entre possíveis indicados a Melhor Direção.

Outras áreas técnicas do filme também foram mencionadas, ainda que em posições mais distantes: 17º lugar em melhor fotografia e 23º em melhor direção de arte. Mesmo assim, o conjunto de citações reforça o alcance internacional da produção.

Lançado no início deste mês, após passar por Cannes e ser escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, "O Agente Secreto" mergulha no clima tenso da ditadura militar. A trama acompanha Marcelo, vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna a Recife em 1977 em busca de tranquilidade, mas encontra uma cidade atravessada por vigilâncias, conspirações e segredos de Estado.

O elenco, composto por nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Isabél Zuaa e Alice Carvalho, ajuda a sustentar a atmosfera de paranoia política que estrutura o longa.

