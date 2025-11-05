Wagner Moura dança com O Kanalha na pré-estreia de 'O Agente Secreto' em Salvador

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19:52
Wagner Moura mostrou o requebrado na pré-estreia de "O Agente Secreto" em Salvador, na última terça-feira (4).
Ao lado do cantor O Kanalha e de Daniela Mercury, o ator dançou o hit "O Baiano tem o Molho" no cine Glauber Rocha.
Nas redes sociais, fãs do ator se divertiram com a performance. "Eu vivi pra ver Wagner Moura fazer a batedeira", escreveu uma fã.
"No cinema de rua chamado Glauber Rocha, em frente ao poeta Castro Alves, o ator Wagner Moura dança ao som de O Kanalha. Ninguém explica a babilônia soteropolitana. O baiano tem o molho!", completou outra.
Até o perfil da prefeitura de Salvador entrou na brincadeira. "Só a gente sabe o sabor dessa pimenta E do molho!", escreveu.
O novo filme de Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas de todo o Brasil na próxima quinta-feira (6).
