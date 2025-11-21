Novela vertical do Globoplay com Gustavo Mioto já tem data de estreia

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:40
Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, primeira novelinha original Globoplay, produzida especialmente para consumo vertical no celular, já tem data de lançamento: 12 de dezembro. O projeto marca a estreia do cantor sertanejo Gustavo Mioto como ator, ao lado de Maya Aniceto, protagonista da história.
Com episódios de até dois minutos, a produção faz parte da nova estratégia da plataforma de investir em formatos curtos e pensados para redes sociais e mobile. Os sete primeiros capítulos estarão liberados gratuitamente para qualquer usuário logado tanto no Globoplay quanto nas redes da plataforma. Os demais só poderão ser vistos por assinantes, exclusivamente pelo aplicativo.
Em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, Maya Aniceto interpreta Cindy, uma cantora talentosa e mãe solo que segue batalhando para firmar a carreira. A vida dela muda quando conhece Diego, personagem de Gustavo Mioto - um milionário que decide esconder a própria condição financeira. Fingindo ser apenas um músico em início de carreira, ele se aproxima dela e tenta conquistá-la sem revelar sua verdadeira identidade.
A trama tem 50 episódios, produzidos pela Formata, e segue o modelo de narrativas rápidas, voltadas ao público que consome conteúdo em formato de rolagem.
Além de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, o Globoplay vai ampliar seu catálogo de produções curtas, incluindo novelinhas derivadas de tramas da TV Globo e histórias focadas em personagens populares, como Bibi Perigosa (A Força do Querer), Ramiro e Kelvin (Terra e Paixão) e Angel (Verdades Secretas), além de títulos internacionais.
Na próxima terça-feira, 25, a Globo faz sua estreia no microdrama. Tudo por Uma Segunda Chance - com Jade Picon, Daniel Rangel e Débora Ozório - chega às redes sociais da emissora com capítulos curtos, ritmo acelerado e uma trama marcada por obsessão, ambição e disputas amorosas; leia aqui tudo o que já sabemos sobre a novidade.
