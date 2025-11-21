Vem aí

Novela vertical do Globoplay com Gustavo Mioto já tem data de estreia

Com episódios de até dois minutos, a produção faz parte da nova estratégia de investir em formatos curtos e pensados para redes sociais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:40

Gustavo Mioto no Festival de Alegre no ES Crédito: Arthur Louzada

Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, primeira novelinha original Globoplay, produzida especialmente para consumo vertical no celular, já tem data de lançamento: 12 de dezembro. O projeto marca a estreia do cantor sertanejo Gustavo Mioto como ator, ao lado de Maya Aniceto, protagonista da história.

Com episódios de até dois minutos, a produção faz parte da nova estratégia da plataforma de investir em formatos curtos e pensados para redes sociais e mobile. Os sete primeiros capítulos estarão liberados gratuitamente para qualquer usuário logado tanto no Globoplay quanto nas redes da plataforma. Os demais só poderão ser vistos por assinantes, exclusivamente pelo aplicativo.

A trama de 'Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário'

Em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, Maya Aniceto interpreta Cindy, uma cantora talentosa e mãe solo que segue batalhando para firmar a carreira. A vida dela muda quando conhece Diego, personagem de Gustavo Mioto - um milionário que decide esconder a própria condição financeira. Fingindo ser apenas um músico em início de carreira, ele se aproxima dela e tenta conquistá-la sem revelar sua verdadeira identidade.

A trama tem 50 episódios, produzidos pela Formata, e segue o modelo de narrativas rápidas, voltadas ao público que consome conteúdo em formato de rolagem.

Novo formato é aposta do Globoplay e da Globo

Além de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, o Globoplay vai ampliar seu catálogo de produções curtas, incluindo novelinhas derivadas de tramas da TV Globo e histórias focadas em personagens populares, como Bibi Perigosa (A Força do Querer), Ramiro e Kelvin (Terra e Paixão) e Angel (Verdades Secretas), além de títulos internacionais.

Na próxima terça-feira, 25, a Globo faz sua estreia no microdrama. Tudo por Uma Segunda Chance - com Jade Picon, Daniel Rangel e Débora Ozório - chega às redes sociais da emissora com capítulos curtos, ritmo acelerado e uma trama marcada por obsessão, ambição e disputas amorosas; leia aqui tudo o que já sabemos sobre a novidade.

