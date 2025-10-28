Editorias do Site
Especial Roberto Carlos 2025: Globo define data e local de gravação

Gramado será a cidade que vai receber o evento, que acontece no palco do tradicional Natal Luz. Os ingressos ainda não estão à venda

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:19

Cantor Roberto Carlos
Cantor Roberto Carlos Crédito: Agif/Folhapress

A TV Globo anunciou, nesta terça-feira, 28, informações sobre o Especial Roberto Carlos no fim deste ano. A atração será gravada na cidade gaúcha de Gramado, palco do tradicional Natal Luz.

O especial vai ao ar no dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal. No repertório, grandes sucessos de Roberto Carlos, composições que fizeram sucesso na voz de outros intérpretes, além dos clássicos natalinos.

O especial será gravado no dia 12 de dezembro, segundo informações no site oficial de Roberto Carlos, no entanto, os ingressos ainda não estão à venda.

A atração tem produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tápias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo.

