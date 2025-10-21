Marcus Buaiz e herdeiro da Globo viram sócios de restaurante no Rio de Janeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:26
O circuito gastronômico do Jardim Botânico ganhou um reforço de peso. De acordo com o portal Leo Dias, Marcus Buaiz e Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, se tornaram sócios do Gonza, restaurante que vem acumulando filas de reservas e holofotes cariocas.
A casa, tocada em parceria com o empresário Cello Camolese, aposta em um menu contemporâneo com influências sul-americanas sob comando do chef Gonzalo Vidalno, servindo em ambiente de luz baixa e clima de conversa demorada.
Ainda segundo o colunista, Isis Valverde e Fiorella Mattheis, esposas dos empresários, já apareceram em jantares por lá. Fora das câmeras, executivos e artistas ajudam a consolidar o apelido que pegou: “o restaurante dos famosos.”
Para Buaiz, que transita entre entretenimento e gastronomia, e para Marinho Neto, o investimento no Gonza sinaliza um momento em que marca pessoal, experiência e curadoria viram ativos tão valiosos quanto um bom prato.
