Televisão

Globo rebate Bocardi após jornalista citar 'batalha jurídica' contra emissora

Ex apresentador do ‘Bom Dia São Paulo’ falou em podcast sobre sua demissão, que classificou como ‘uma grande injustiça’

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:17

Rodrigo Bocardi falou em entrevista ao Alpha Pod, com o jornalista Celso Giunti Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A Rede Globo se manifestou após Rodrigo Bocardi falar em um podcast sobre sua demissão, e dizer que sua resposta é "silenciosa e jurídica", dando a entender que está em disputa judicial contra a emissora em virtude do desligamento, em janeiro deste ano. Em comunicado enviado ao Estadão, o canal afirmou que desconhece qualquer ação neste sentido.

"Não temos conhecimento de nenhuma ação sobre isso e o que tínhamos para dizer sobre o assunto foi dito na ocasião do desligamento do profissional", afirma a nota enviada ao jornal pela equipe de comunicação da emissora nesta segunda-feira, 20.

Bocardi falou em entrevista ao Alpha Pod, com o jornalista Celso Giunti, que sua demissão foi uma "grande injustiça". "Pegue as 2 mil, 3 mil edições que apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado", afirma, declarando estar cansado do assunto.

"Não quero mais falar sobre isso. A minha fala sobre isso é silenciosa e jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grade de uma injustiça. Não existe nada que justifique aquilo."

A demissão de Rodrigo Bocardi foi formalizada no dia 30 de janeiro de 2025, por decisões de compliance.

"Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a emissora na ocasião. Segundo informações da Folha de S. Paulo, a Globo descobriu que Bocardi dava consultoria e media training para empresas e políticos, cobrando R$ 55 mil a hora.

