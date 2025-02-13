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Televisão

Sabina Simonato substitui Bocardi e é a nova apresentadora oficial do 'Bom Dia São Paulo'

Aos 40 anos, jornalista está na Globo desde 2010 e comandava o telejornal de forma provisória após demissão de Bocardi
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 16:04

Sabina Simonato assume o comando do Bom Dia SP, telejornal exibido na Grande São Paulo pela TV Globo
Sabina Simonato assume o comando do Bom Dia SP, telejornal exibido na Grande São Paulo pela TV Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
A jornalista Sabina Simonato foi anunciada nesta quinta-feira, 13, como a nova apresentadora oficial do Bom Dia São Paulo. Aos 40 anos, ela estava comandando a atração de forma provisória após a demissão de Rodrigo Bocardi, desligado da Rede Globo por "descumprir normas éticas" da emissora.
Agora, a jornalista assume o telejornal definitivamente. "Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa", afirmou Sabina em comunicado divulgada para a imprensa. "Estou feliz e honrada pela oportunidade. O BDSP é um jornal que reflete cada um dos paulistanos", ressaltou.
A jornalista está na Globo desde 2010 e, ao longo de 15 anos, passou por afiliadas no interior de São Paulo e se tornou repórter dos telejornais locais da capital paulista. Posteriormente, assumiu o posto de apresentadora. Ela, inclusive, continuará comandando o programa Bom Dia Sábado ao lado do jornalista Marcelo Pereira.
Em conjunto ao anúncio de titularidade da Sabina, foi revelado que o jornalista Tiago Scheuer também continuará no Bom Dia São Paulo. Ele apresentará as notícias de mobilidade e previsão do tempo do programa matinal.
"Vai ser um prazer continuar dando bom dia para São Paulo todas as manhãs, sempre de olho no que está acontecendo em todo o estado, noticiando as histórias, os problemas, as soluções e tentando facilitar a vida de quem acorda cedo conosco", afirmou o profissional.

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