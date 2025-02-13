'BBB 25': Daniele Hypolito é barrada de Festa do Líder e fica isolada em quarto

Estudante de nutrição se divertiu com a casa na festa do Líder Crédito: Globoplay/Reprodução

Daniele Hypolito foi a escolhida pelo líder João Gabriel para ser barrada da Festa do Líder do BBB 25 nesta quarta-feira, 12. A sister ficou isolada em um quarto e não poderá ter contato com os demais participantes ao longo da festa.

Ela ficou apenas com água e pão à disposição até o amanhecer. Para tentar sair da casa, a ex-ginasta teve que montar um quebra-cabeça de 300 peças.

A comemoração terá rodeio como tema. A pista de dança será inspirada em uma arena de final de rodeio de Las Vegas, nos EUA, evento que o brother sempre sonhou participar. O chão do cenário fará referência à terra batida onde acontece a prática competitiva e o mobiliário será predominantemente de ferro, com tonéis usados como mesas.