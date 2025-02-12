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Paredão

'BBB 25': Vitória Strada teve mais votos da torcida para eliminação do que Gabriel

Brother recebeu 48,81% dos votos em uma disputa acirrada com Vitória Strada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 14:41

Vitória Strada teve mais votos da torcida para eliminação do que Gabriel
Vitória Strada teve mais votos da torcida para eliminação do que Gabriel Crédito: Reprodução/TV Globo
Gabriel, ex-dupla de Maike, foi o escolhido do público para deixar o BBB 25 nesta terça-feira, 11. O brother recebeu 48,81% dos votos em uma disputa acirrada com Vitória Strada. A atriz, inclusive, chegou a receber um porcentual maior para deixar a casa na categoria Voto da Torcida.
Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a decisão do Paredão mudou de domingo, 9, para terça-feira, 11. No Voto da Torcida, Gabriel recebeu 45,24% da escolha do público. Vitória, 50%.
Já no Voto Único por CPF, a atriz recebeu 35,76%, enquanto o brother teve 52,38%. A média das duas categorias gerou a eliminação de Gabriel.
O Voto Único por CPF foi implementado no BBB 24. A categoria exige que o usuário informe seu CPF para verificação de autenticidade, permitindo que vote apenas uma vez por paredão.
A berlinda desta terça marca uma nova fase do programa e é a primeira em que os participantes disputaram individualmente. Na semana passada, os brothers foram emparedados em duplas, mas apenas Giovanna deixou a casa. A dupla da sister, Gracyanne Barbosa, foi para o Quarto Secreto e retornou ao programa.

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