Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após demissão

Rodrigo Bocardi já avalia propostas para retorno à TV

Após saída rodeada de polêmicas da TV Globo, jornalista celebrou as "muitas possibilidades" de retorno às telas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 11:34

Jornalista Rodrigo Bocardi
Jornalista Rodrigo Bocardi Crédito: Instagram/@rodrigobocardi
Demitido da TV Globo por infringir normas éticas e investigado após denúncia de assédio moral no compliance, o jornalista Rodrigo Bocardi apareceu feliz nas redes sociais ao contar que estava indo a uma espécie de entrevista de emprego.
Segundo ele, uma pessoa que ele não disse o nome nem de onde era o convidou para um café. Ele celebrou as "muitas possibilidades" de retorno às telas.
"Quantas ideias, quantas possibilidades para a gente manter viva essa nossa conexão que é forte. Quantas histórias pela frente. Me convidaram para um café. Um sentimento de que Rodrigo Bocardi volta já", disse.
Segundo comunicado da emissora enviado à imprensa, Bocardi teria descumprido normas éticas do jornalismo da emissora.
O canal não deu mais detalhes sobre qual seria a suposta infração ética do jornalista. "A empresa não comenta decisões de compliance", diz a nota. Sabina Simonato assumiu o Bom Dia São Paulo interinamente

Veja Também

Bocardi rompe silêncio sobre demissão da Globo

Os bastidores da demissão de Rodrigo Bocardi da Globo; entenda o que motivou decisão

Sabina Simonato substitui Rodrigo Bocardi no "Bom Dia SP", da Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo jornalismo Televisão tv globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados