Rodrigo Bocardi já avalia propostas para retorno à TV

Jornalista Rodrigo Bocardi Crédito: Instagram/@rodrigobocardi

Demitido da TV Globo por infringir normas éticas e investigado após denúncia de assédio moral no compliance, o jornalista Rodrigo Bocardi apareceu feliz nas redes sociais ao contar que estava indo a uma espécie de entrevista de emprego.

Segundo ele, uma pessoa que ele não disse o nome nem de onde era o convidou para um café. Ele celebrou as "muitas possibilidades" de retorno às telas.

"Quantas ideias, quantas possibilidades para a gente manter viva essa nossa conexão que é forte. Quantas histórias pela frente. Me convidaram para um café. Um sentimento de que Rodrigo Bocardi volta já", disse.

Segundo comunicado da emissora enviado à imprensa, Bocardi teria descumprido normas éticas do jornalismo da emissora.