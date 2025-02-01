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Bocardi rompe silêncio sobre demissão da Globo

Jornalista disse que tomou "susto" com a demissão, mas ressaltou que está tudo bem; confira o vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 08:29

Rodrigo Bocardi rompe silêncio sobre demissão da Globo
Rodrigo Bocardi disse ser grato à Globo pelos anos de parceria Crédito: Instagram/rodrigobocardi
Rodrigo Bocardi rompeu o silêncio sobre demissão da Globo e afirmou estar com a "consciência tranquila". O apresentador, ex-âncora do Bom Dia São Paulo, foi demitido na quinta-feira (30), por infringir "normas éticas" da empresa.
Jornalista disse que tomou "susto" com a demissão, mas ressaltou que "está tudo bem". "Que dia, mas quero compartilhar esse sentimento com vocês. Está tudo bem, não quis deixar passar tanto tempo para dar satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira como eu gosto, sem texto sem nada para agradecer", declarou em vídeo no Instagram na noite desta sexta-feira (31).

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Rodrigo disse ser grato à Globo pelos anos de parceria. "Agradecer a TV Globo, [são] 25 anos, um quarto de século. Quanto aprendizado, oportunidade. A gente fez muita coisa: chorou, sorriu, se divertiu, ficou de mau humor. E o principal, a gente conseguiu construir essa conexão crescente, forte, potente, de todos os dias de interação e respeito comigo que eu só agradeço".
Ele afirmou que nos 25 anos de emissora agiu sempre dentro dos "mesmos princípios", por isso está com a "consciência tranquila". "E de crítica, de cobrança, e eu tentado ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes muitas vezes não agradando a todos. Mas quero dizer a vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, 25 anos, com os mesmos princípios. É isso que deixa minha consciência tranquila, bem tranquila".
Bocardi falou que pretende se conectar mais com os seguidores e deixou em aberto seu futuro na TV. "Quero dizer que vou aparecer mais vezes aqui, a gente vai se falar mais e vai tá junto. E quem sabe em outros lugares falando bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser o quê? Tem um futuro bonito. Temos muitos caminhos para percorrermos juntos".
O apresentador desejou boa sorte a quem for substituí-lo no Bom Dia SP. "Fiquem bem, aceite essa minha tranquilidade, o agradecimento a vocês, à TV Globo. Boa sorte ao Bom Dia SP, que continue sendo a potência que sempre foi. E a gente se vê. O final de semana está chegando. Curta da mesma forma que eu vou curtir. E amanhã? Já sabe: durma até a hora de acordar".

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