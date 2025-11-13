Sertanejo

Atriz capixaba Elisa Lucinda vive cantora na próxima novela das 7 da Globo

Trama de ‘Coração Acelerado’ será norteada por um triângulo amoroso, ao som de muita música sertaneja

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:52

Elisa Lucinda interpreta Zuzu, madrinha de Agrado (Isadora Cruz), que forma um triângulo amoroso com João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond) Crédito: Globo/Manoella Mello

Se você gosta de sertanejo, há altas chances de você amar a nova novela das 7 da Globo. Prevista para estrear em janeiro de 2026, a novela 'Coração Acelerado' promete trazer muito romance e música para a telinha. Compondo o elenco, está a atriz capixaba Elisa Lucinda, interpretando Zuzu, madrinha da protagonista Agrado.

A trama se passa na cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás. Nossa mocinha, Agrado (Isadora Cruz), tem o sonho de se tornar uma cantora de sucesso. Com sua mãe Janete (Letícia Spiller) e sua madrinha Zuleica (Elisa Lucinda), a menina cresceu fazendo pequenos shows itinerantes pelo interior do Brasil com a "Caravana da Zuzu".

Na infância, Agrado conheceu João Raul (Filipe Bragança), que, agora adulto, é um ídolo do sertanejo, conhecido como o “Mozão do Brasil”. Desejado por muitas, João é a “paixonite” de Naiane (Isabelle Drummond), influenciadora digital e dançarina, que chama a atenção do jovem.

Caroline Ferreira, Rafael Rara e Rafaela Justus interpretam versão criança do trio Crédito: Globo/Manoella Mello

Porém, João Raul nunca se esqueceu de "Diana", nome pelo qual Agrado se apresentou quando o conheceu, por achar seu nome de batismo esquisito. Querendo encontrar a garota novamente, o cantor usa suas redes sociais para procurá-la, causando alvoroço entre os fãs e, principalmente, Naiane.

No meio do caos que toma conta da trama, João Raul e Agrado voltam a se encontrar. Qual será o desfecho desse triângulo amoroso? A resposta só chega em 2026.

