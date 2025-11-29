Gatronomia

Ramon Santos é o grande campeão do “Que Apetite!” após final cheia de emoção

Reality gastronômico da TV Gazeta coroou o Melhor Cozinheiro Itinerante do ES após uma disputa acirrada e repleta de momentos afetivos

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:00

Ramon Santos é o grande vencedor do programa Que Apetite! da TV Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

A cozinha itinerante mais querida do Espírito Santo já tem um novo chef. A grande final do “Que Apetite!”, primeiro reality gastronômico da TV Gazeta, exibida neste sábado (29), consagrou Ramon Santos como o Melhor Cozinheiro Itinerante do Espírito Santo. O participante levou para casa o troféu do programa e um prêmio de R$ 10 mil.

O episódio final, com o campeão da disputa anunciado ao vivo no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, reuniu uma plateia animada formada por participantes da atração, amigos e familiares dos finalistas, que vibraram a cada passo da disputa.

Final do programa Que Apetite! da Tv Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Sobre o vencedor

Campeão do Desafio do Chef logo no primeiro episódio, quando conquistou o júri com seu arroz de polvo, proposto pela chef Maritza Bojovski, Ramon Santos é diácono transitório da Congregação dos Religiosos Pavonianos, na Basílica de Santo Antônio, em Vitória. A relação dele com a culinária começou cedo, ainda na infância, observando a mãe cozinhar e descobrindo o afeto que existe no ato de preparar uma refeição.

“Eu ainda estou anestesiado com a experiência de vencer o primeiro reality show gastronômico da TV Gazeta. É uma responsabilidade enorme, mas também uma alegria imensa. Fico muito satisfeito por ter mostrado meu trabalho e tudo o que sou capaz de fazer. Minha trajetória só foi possível porque tive o apoio da minha comunidade religiosa. Os irmãos pavonianos e os paroquianos de Santo Antônio me incentivaram desde o início, sempre confiando em mim. Isso me deu força para caminhar firme e viver essa experiência tão especial", contou Ramon.

Ramon Santos é o grande ganhador do programa Que Apetite! da Tv Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Como foi a final

Na prova final, os três finalistas foram desafiados a preparar pratos afetivos, ou seja, receitas que carregam memória e história pessoal:

Diego Menezes escolheu o Cuscuz marroquino e carré de cordeiro com molho sour cream de hortelã;

escolheu o Cuscuz marroquino e carré de cordeiro com molho sour cream de hortelã; Ramon Santos apostou na Santa canjiquinha;

apostou na Santa canjiquinha; Daiana Gomes decidiu fazer um macarrão à bolonhesa especial.

Daiana Gomes, Diego Menezes, e Ramon Santos (diacono) são os finalistas do programa Que Apetite!! Crédito: Carlos Alberto Silva

Antes que comemorassem suas escolhas, os três foram surpreendidos: tiveram que cozinhar o prato de um dos colegas, em uma troca que virou a prova de cabeça para baixo.

Ramon teve que preparar o prato originalmente escolhido por Diego, enquanto Daiana assumiu o desafio de reproduzir a Santa Canjiquinha de Ramon. Já Diego teve a missão de executar o Macarrão à Bolonhesa Especial de Daiana, completando o ciclo que colocou à prova a versatilidade, a técnica e a capacidade de adaptação dos finalistas.

A reviravolta garantiu momentos de tensão, improviso e muita criatividade, deixando os jurados Maritza Bojovski, Murilo Góes e Harum Katharian com a difícil missão de definir quem merecia estar no topo do pódio.

Os chefs Maritza Bojovski, Harum Katharian e Murilo Góes formam o time de jurados do programa Que Apetite!! Crédito: Carlos Alberto Silva

Ana Maria Braga e cartas da família

A final também teve direito a emoção fora das panelas. Os participantes foram surpreendidos com um vídeo especial de Ana Maria Braga, que enviou uma mensagem de incentivo e boa sorte ao trio. Os competidores também receberam cartas escritas por seus familiares, o que gerou muita comoção e um clima afetuoso que tomou conta do auditório.

Troféu entregue por um ícone da cozinha capixaba

O troféu da primeira temporada do "Que Apetite!" foi entregue ao vencedor pelo chef Juarez Campos, considerado um ícone da gastronomia capixaba. Com mais de 30 anos de carreira, Juarez comandou por décadas o restaurante italiano Oriundi e hoje está à frente da Casa do Chef Juarez, espaço que também abriga sua biblioteca gastronômica, um verdadeiro templo da cozinha no Espírito Santo.

O chef Juarez fez a entrega do prêmio para o vencedor do programa Crédito: Carlos Alberto Silva

Temporada histórica

O “Que Apetite!” marcou o lançamento do primeiro reality show de gastronomia da TV Gazeta e conquistou o público ao apresentar desafios culinários dentro da cozinha móvel instalada em uma carreta, que ficou estacionada no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha.

Foram quatro episódios, nove participantes e muitas provas saborosas, passando por receitas como arroz de polvo, steak tartare e até um escondidinho 100% vegetal, e cada etapa foi conduzida por um dos chefs que compuseram o júri.

A decisão foi acirrada, emocionante e cheia de sabor. Após a avaliação dos jurados, o reality declarou Ramon Santos como o grande campeão desta edição. Ele leva para casa o troféu, o prêmio de R$ 10 mil e o título de Melhor Cozinheiro Itinerante do Espírito Santo.

