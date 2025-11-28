Editorias do Site
Black Friday gastronômica: confira promoções em restaurantes do ES

Seleção do HZ traz dicas de hambúrguer, gelato, churrasco, moqueca e camarão com descontos de até 50% na Grande Vitória

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:00

Chegou o grande dia de promoções que movimenta não apenas o comércio mas também parte da cena gastronômica capixaba, a Black Friday. Nesta sexta-feira, 28 de novembro, restaurantes, cafeterias e hamburguerias do Espírito Santo darão descontos generosos em diversos itens de seus cardápios.   

HZ selecionou algumas dessas ofertas disponíveis em 14 endereços. Confira a seguir:

  • BACIO DI LATTE - Na compra de um Panettone de Natal, disponível nas versões Pistache ou Gianduia, o cliente ganha um gelato Famiglia de 1,3L, podendo escolher até três sabores. A promoção não é cumulativa e é válida até esta sexta, 28 de novembro, ou enquanto durarem os estoques. Lojas em Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @baciodilatte. 

  • CANTO DA PENHA - Até domingo (30), a casa servirá chope a R$ 10 (Heineken) e a R$ 8 (Amstel), e na compra de qualquer parrillha a mesa ganhará uma sobremesa. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @cantodapenha. 

  • CARANGUEJO DO ASSIS - Nesta sexta (28), o bar e restaurante terá preços reduzidos no almoço e bebidas em promoção (chope, vinho e destilados). No almoço, destaque para o Camarão Praia de Itaparica, que sai de R$ 220 por R$ 176; para a moqueca de dourado, de R$ 180 por R$ 140; e para a moqueca de dourado com molho de camarão (pequeno), de R$ 220 por R$ 180. No happy hour, das 17h às 20h, o chope sai por R$ 8,50 e alguns petiscos têm desconto no valor, como a casquinha de camarão e a carne de sol. Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis.  
Praia de Itaparica, prato com camarão do restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Praia de Itaparica: prato com camarão do restaurante Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

  • COCO BAMBU VILA VELHA - Até domingo, 30/11, no almoço e jantar, a unidade canela-verde do restaurante vai servir dois pratos para seis pessoas com preços promocionais exclusivamente para consumo no salão. São eles: Camarão Coco Bambu (R$ 299,90) e Camarão Coco Brasil (R$ 269,90). Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @cocobambues.  
Camarão Coco Bambu, do restaurante Coco Bambu
O prato Camarão Coco Bambu serve seis pessoas Crédito: Coco Bambu/Divulgação

  • DOCERIA DO LÉO - Nesta sexta (28/11), as quatro unidades da doceria na Grande Vitória farão uma promoção especial: nas compras acima de R$ 100, o cliente ganha 1 bolo de pote e acima de R$ 150 ganha 1 fatia de bolo. Haverá desconto de 10% no valor total da compra para pagamento em dinheiro. Lojas em Vila Velha (Cobilândia e Praia da Costa), Cariacica (Av. Jerusalém) e Vitória (Jardim Camburi). Mais informações: @doceriadoleo. 

  • GELATO BORELLI - Nesta sexta (28/11), a unidade da Praia do Canto dará 50% de desconto no valor da segunda unidade de copinho (P, M e G) ou cascão e pontos em dobro no programa de fidelidade Mio Borelli. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @gelatoborellivitoria. 
Gelatos Borelli
Gelateria Borelli fará promoção com gelatos no copinho Crédito: Borelli/Acervo

  • HUNTY'S - A hamburgueria estará com dois sanduíches em promoção nesta sexta (28/11) até as 19h30: Miami Smash (pão brioche selado na manteiga, smash de 75g, queijo prato, bacon, molho barbecue e maionese de alho/R$ 16,90) e o combo Romeno + fritas mini por R$ 29,90 (pão brioche selado na manteiga, hambúrguer de 150g, queijo prato, bacon e molho tasty). Bento Ferreira, Vitória. A promoção é válida apenas para consumo em loja ou retirada. Mais informações: @huntyshamburgueria. 

  • JÃO CÓFI - Nesta sexta (28/11), a cafeteria fará uma promoção válida apenas para retirada e consumo no local: todas as fatias de bolos, tortas e bolos gelados serão vendidas por R$ 20, com estoque limitado — quando acabarem, só haverá reposição no dia seguinte, conforme a produção da casa. A cafeteria não fará reservas e as vendas serão por ordem de chegada. Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @jaocofi. 
Cafeteria
A cafeteria Jão Cófi fica em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

  • JOHNNY ROCKETS - Exclusivamente nesta sexta, 28 de novembro, a cada compra acima de R$70 o cliente tem acesso à uma roleta digital de prêmios e pode participar do jogo quantas vezes desejar, mediante novas compras. Os brindes incluem milk-shakes, cookies, cupons de desconto, TikBalm JR, hot dog, entre outros. Após o pagamento, um QR Code é disponibilizado na própria loja para cadastro e resgate imediato do prêmio. Mais informações: @johnnyrocketsvitoria. 

  • MANDACARU GASTROBAR - Nesta sexta-feira, 28 de novembro, a unidade do restaurante em Vila Velha estará com 50% em todos os itens do cardápio (exceto o Baratíssimo). A promoção vale para consumo presencial, das 11h às 23h, e a casa não aceitará reservas de mesa. Excepcionalmente nesta sexta, o restaurante de Vitória estará fechado. Prainha, Vila Velha. Mais informações: @mandacarugastrobar.  

  • MY FISH GASTROBAR - Nesta sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; e domingo, das 11h às 21h, o restaurante venderá diversos pratos e bebidas do cardápio com desconto. Entre as opções de comida, destaque para o Combo de Peroá My Fish a R$ 94,90 ( 1kg de peroá + camarão frito + batata frita + banana-da-terra + arroz + farofa + vinagrete + molho da casa), para o espeto de ancho (400g de carne + farofa e vinagrete/R$ 39,90) e para o Camarão no Coco a R$ 99,90 (dois cocos + arroz + batata palha). Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @myfish.gastrobar. 

  • O PÃO DA JU - Nesta sexta (28/11), todos os pães rústicos serão vendidos com 20% de desconto, a cestinha de pães sairá de R$ 25 por R$ 20, e a fatia de panetone de R$ 25 por R$ 15. A oferta é válida para consumo presencial. Santa Luiza, Vitória. Mais informações: @opaodaju. 

  • RECANTO MIRAMAR - O restaurante fará promoção de Black Friday nesta sexta (28/11) em pratos selecionados. São eles: moqueca de cação sem camarão (com arroz, pirão e moquequinha de banana) de R$ 145 por R$ 116; bobó de camarão de R$ 200 por R$ 160; filé de peixe frito com purê de batatas de R$ 160 por R$ 128; e picanha completa na chapa de R$ 205 por R$ 164. A casa recomenda que os clientes antecipem seus pedidos pelo telefone (27) 3243-6384. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.  
Moqueca de cação do restaurante Recanto Miramar
Moqueca de cação do Recanto Miramar, em Jacaraípe Crédito: Bruno Gonçalves

  • RUAN Y RAMIREZ - Até sábado (29/11), a hamburgueria realiza sua Black Friday com ofertas para consumo presencial e delivery próprio via aplicativo Takeat. Durante a campanha, todos os smash burgers sairão por R$ 27,90, e os hambúrgueres da seção Clássicos da Casa custarão R$ 36,90. As batatas fritas também estarão com valores promocionais (R$ 9,90 a porção P e R$ 19,90 a G). Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ruanramirez.br. 
Hambúrguer da Ruan y Ramirez
Hamburgueria Ruan y Ramirez venderá seus clássicos com desconto Crédito: Acervo/Ruan y Ramirez

