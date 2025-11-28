Para comer e economizar

Black Friday gastronômica: confira promoções em restaurantes do ES

Seleção do HZ traz dicas de hambúrguer, gelato, churrasco, moqueca e camarão com descontos de até 50% na Grande Vitória

Chegou o grande dia de promoções que movimenta não apenas o comércio mas também parte da cena gastronômica capixaba, a Black Friday. Nesta sexta-feira, 28 de novembro, restaurantes, cafeterias e hamburguerias do Espírito Santo darão descontos generosos em diversos itens de seus cardápios.

