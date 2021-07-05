Lázaro Ramos é vacinado: 'a chance que milhares não tiveram'

O ator e escritor Lázaro Ramos Crédito: Julia Rodrigues/Divulgação

Lázaro Ramos usou as redes sociais no último sábado, 3, para falar sobre a experiência de receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. "Enfim, chegou o dia. Me vacinei. Este tem sido um momento simbólico e merece uma postagem especial. Tanto que pensei neste dia. Preciso agradecer aos profissionais da saúde. E também dizer como muitos 'Viva o sus' e tantas outras coisas que vem sendo ditas ininterruptamente sobre máscara sobre a importância da vacinação", afirmou na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

O ator tomou a coronavac e ressaltou o valor da ciência. Ao mesmo tempo, Lázaro usou a postagem para falar da perda de uma pessoa muito próxima a ele, que morreu em decorrência da covid-19.

"Tenho aparecido um pouco menos aqui nas redes, ainda entristecido pela morte por covid de mais uma pessoa, um dos caras mais gentis e corretos que conheci. Ele se foi com 45 anos de idade. Se foi poucos dias antes da data que seria a sua data de vacinação. Não há como não pensar que se a vacina tivesse chegado antes ele poderia estar aqui conosco. É muito duro pensar isso. Muito injusto", disse.