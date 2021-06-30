Karina Bacchi recebe aula de vacina após desconfiar que dose não foi aplicada nela

Karina se certificou de que tudo foi feito corretamente e publicou fotos e vídeos das conversas e do encontro com os profissionais que a vacinaram Crédito: @karinabacchi

A atriz Karina Bacchi, 44, foi se vacinar e o que era para ser um momento de alegria se tornou um de angústia e incertezas. Após filmar uma enfermeira aplicando a primeira dose do imunizante, ela começou a receber mensagens de pessoas que desconfiaram de que o líquido não teria sido aplicado corretamente.

"Muita gente me enviando mensagem a respeito da vacinação sobre dúvidas se ela havia sido aplicada corretamente ou não. Fui alertada inclusive por técnicas de enfermagem", disse.

Por estar na dúvida se de fato recebeu a primeira dose da AstraZeneca, a atriz resolveu voltar às 10h desta quarta-feira (30) ao mesmo posto de vacinação em São Paulo para procurar por uma pessoa responsável que explicasse a ela o ocorrido. "Não tenho a intenção de promoção nem engajamento. Não quero polemizar. O alerta foi dado por profissionais. Retirei o vídeo para ninguém se sentir injustiçado com relação a isso. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido", emendou.

Na sequência, Karina se certificou de que tudo foi feito corretamente e publicou fotos e vídeos das conversas e do encontro com os profissionais que a vacinaram. Eles explicaram que a seringa utilizada foi diferente, mas que o imunizante foi, sim, injetado.