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#Free Britney

Christina Aguilera declara apoio a Britney Spears: 'Merece todo amor'

Em postagem nas redes sociais, Aguilera defende direito de Spears de ter autonomia sobre a própria carreira

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:41
Christina Aguilera no videoclipe de
Christina Aguilera no videoclipe de "Tell Me" Crédito: Reprodução/YouTube
Em postagem no Twitter, Christina Aguilera declarou apoio à colega Britney Spears, em meio ao embate da cantora para reassumir o controle sobre sua carreira. A publicação foi ao ar na noite de segunda-feira, 28, e defende a autonomia da ex-colega de palco.
"Nos últimos dias, tenho pensado em Britney e em tudo que ela está passando. É inaceitável que qualquer mulher, ou ser humano, que queira estar no controle de seu próprio destino, não tenha permissão para viver a vida como deseja", conta Aguilera no texto, que acompanha foto das duas artistas juntas.
Em seguida, a intérprete de Lady Marmalade comenta sobre as consequências do atrito entre Spears e o pai, Jamie Spears, tutor legal da cantora desde 2008. "Ser silenciado, ignorado, intimidado ou ter o apoio negado por aqueles 'próximos' a você é a coisa mais exaustiva, devastadora e degradante que se possa imaginar. O dano mental e emocional prejudicial que isso pode causar ao espírito humano não deve ser considerado levianamente."
"Toda mulher deve ter direito ao seu próprio corpo, seu próprio sistema reprodutivo, sua própria privacidade, seu próprio espaço, sua própria cura e sua própria felicidade. Embora eu não esteja atrás das portas fechadas desta conversa muito estratificada e pessoal, mas pública - tudo o que posso fazer é compartilhar de coração o que ouvi, li e vi na mídia", disse.
"A convicção e o desespero desse apelo por liberdade me leva a acreditar que essa pessoa que conheci viveu sem compaixão ou decência daqueles que estão no controle. Para uma mulher que trabalhou sob condições e pressões inimagináveis para a maioria, garanto que ela merece toda a liberdade possível para viver sua vida mais feliz. Meu coração está com Britney. Ela merece todo o verdadeiro amor e apoio do mundo."
Ícones dos anos 2000, Spears e Aguilera foram reveladas nos anos 1990 no extinto programa da Disney Clube do Mickey, onde dividiram a tela com Justin Timberlake e Ryan Gosling. Em evidência na indústria musical ao mesmo tempo, os fãs das cantoras consideravam as duas 'rivais'.

Entenda a disputa entre Britney Spears e o pai, que deu origem ao movimento #Free Britney

Dos 22 anos de Britney Spears como cantora profissional, 13 deles foram vividos tendo o pai, Jamie Spears, como tutor. Desde 2008, Jamie foi nomeado na justiça americana como responsável legal por assuntos pessoais e financeiros da princesa do pop.
Anos depois, Britney chegou a afirmar que sentia que "a tutela se tornou uma ferramenta opressora e de controle sobre ela", segundo um investigador do tribunal em relatório de 2016. "Ela está 'cansada de ser explorada' e disse que é ela quem trabalha e ganha dinheiro, mas todos ao seu redor estão em sua folha de pagamento", observou o investigador.
Seu pai e seus advogados enfatizaram que ela e sua fortuna, que os registros do tribunal estimam em mais de US$ 60 milhões, continuam vulneráveis à fraude e manipulação. De acordo com a lei, o desafio de Spears é provar que é competente para fazer suas próprias escolhas. A cantora depôs contra o pai na última quarta-feira, 23, em processo que ocorre na Califórnia.

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