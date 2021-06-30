Christina Aguilera declara apoio a Britney Spears: 'Merece todo amor'

Christina Aguilera no videoclipe de "Tell Me" Crédito: Reprodução/YouTube

Em postagem no Twitter, Christina Aguilera declarou apoio à colega Britney Spears, em meio ao embate da cantora para reassumir o controle sobre sua carreira. A publicação foi ao ar na noite de segunda-feira, 28, e defende a autonomia da ex-colega de palco.

"Nos últimos dias, tenho pensado em Britney e em tudo que ela está passando. É inaceitável que qualquer mulher, ou ser humano, que queira estar no controle de seu próprio destino, não tenha permissão para viver a vida como deseja", conta Aguilera no texto, que acompanha foto das duas artistas juntas.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

Em seguida, a intérprete de Lady Marmalade comenta sobre as consequências do atrito entre Spears e o pai, Jamie Spears, tutor legal da cantora desde 2008. "Ser silenciado, ignorado, intimidado ou ter o apoio negado por aqueles 'próximos' a você é a coisa mais exaustiva, devastadora e degradante que se possa imaginar. O dano mental e emocional prejudicial que isso pode causar ao espírito humano não deve ser considerado levianamente."

To be silenced, ignored, bullied or denied support by those “close” to you is the most depleting, devastating and demeaning thing imaginable. The harmful mental and emotional damage this can take on a human spirit is nothing to be taken lightly. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

"Toda mulher deve ter direito ao seu próprio corpo, seu próprio sistema reprodutivo, sua própria privacidade, seu próprio espaço, sua própria cura e sua própria felicidade. Embora eu não esteja atrás das portas fechadas desta conversa muito estratificada e pessoal, mas pública - tudo o que posso fazer é compartilhar de coração o que ouvi, li e vi na mídia", disse.

"A convicção e o desespero desse apelo por liberdade me leva a acreditar que essa pessoa que conheci viveu sem compaixão ou decência daqueles que estão no controle. Para uma mulher que trabalhou sob condições e pressões inimagináveis para a maioria, garanto que ela merece toda a liberdade possível para viver sua vida mais feliz. Meu coração está com Britney. Ela merece todo o verdadeiro amor e apoio do mundo."

To a woman who has worked under conditions and pressure unimaginable to most, I promise you she deserves all of the freedom possible to live her happiest life.



My heart goes out to Britney. She deserves all the TRUE love and support in the world. 🤍 — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

Ícones dos anos 2000, Spears e Aguilera foram reveladas nos anos 1990 no extinto programa da Disney Clube do Mickey, onde dividiram a tela com Justin Timberlake e Ryan Gosling. Em evidência na indústria musical ao mesmo tempo, os fãs das cantoras consideravam as duas 'rivais'.

Entenda a disputa entre Britney Spears e o pai, que deu origem ao movimento #Free Britney

Dos 22 anos de Britney Spears como cantora profissional, 13 deles foram vividos tendo o pai, Jamie Spears, como tutor. Desde 2008, Jamie foi nomeado na justiça americana como responsável legal por assuntos pessoais e financeiros da princesa do pop.

Anos depois, Britney chegou a afirmar que sentia que "a tutela se tornou uma ferramenta opressora e de controle sobre ela", segundo um investigador do tribunal em relatório de 2016. "Ela está 'cansada de ser explorada' e disse que é ela quem trabalha e ganha dinheiro, mas todos ao seu redor estão em sua folha de pagamento", observou o investigador.