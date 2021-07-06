Grazi Massafera critica Bolsonaro e revela saída da Globo ao rebater seguidora

A atriz Grazi Massafera no programa Lady Light Crédito: Reprodução/TV Globo

Grazi Massafera, 39, deve entrar para o grupo de artistas que encerraram seus contratos fixos com a Globo. A atriz fez a revelação em suas redes sociais ao rebater uma seguidora em um post com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Deixa de ficar do lado da Globo. Você é maravilhosa, gente boa. Abra seu olho", afirmou a internauta. Grazi então respondeu: "não estou do lado da Globo! Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade".

A atriz está na Globo desde sua participação no Big Brother Brasil, em 2005, quando foi vice-campeã. Desde então, ela fez vários trabalhos como atriz, com destaque para a série "Verdades Secretas" (2015), que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional.

Os internautas se dividiram entre críticas e elogios na publicação da atriz, feita no último final de semana e em que ela criticou o presidente Bolsonaro. "A gente precisa de força, de união, de vacina de comida no prato. Mas está difícil", afirmou ela.

"Estamos falando de vidas que não foram poupadas, histórias que não foram contadas por puro descaso. Vidas perdidas pelo ódio, pela imprudência e pela violência. Descaso de gente que, em vez nos comandar, nos condena ao perigo, a morte."