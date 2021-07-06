Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes

Grazi Massafera critica Bolsonaro e revela saída da Globo ao rebater seguidora

"Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade", afirmou a atriz

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2021 às 16:00
A atriz Grazi Massafera no programa Lady Light
A atriz Grazi Massafera no programa Lady Light Crédito: Reprodução/TV Globo
Grazi Massafera, 39, deve entrar para o grupo de artistas que encerraram seus contratos fixos com a Globo. A atriz fez a revelação em suas redes sociais ao rebater uma seguidora em um post com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
"Deixa de ficar do lado da Globo. Você é maravilhosa, gente boa. Abra seu olho", afirmou a internauta. Grazi então respondeu: "não estou do lado da Globo! Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade".
A atriz está na Globo desde sua participação no Big Brother Brasil, em 2005, quando foi vice-campeã. Desde então, ela fez vários trabalhos como atriz, com destaque para a série "Verdades Secretas" (2015), que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional.
Os internautas se dividiram entre críticas e elogios na publicação da atriz, feita no último final de semana e em que ela criticou o presidente Bolsonaro. "A gente precisa de força, de união, de vacina de comida no prato. Mas está difícil", afirmou ela.
"Estamos falando de vidas que não foram poupadas, histórias que não foram contadas por puro descaso. Vidas perdidas pelo ódio, pela imprudência e pela violência. Descaso de gente que, em vez nos comandar, nos condena ao perigo, a morte."
A redução dos contratos fixos faz parte de uma nova política da Globo, que já levou à dispensa de nomes como Glória Menezes, Tarcísio Meira, Antônio Fagundes e Miguel Falabella. Eles, no entanto, ainda podem fazer trabalhos na emissora recebendo por obra.

Veja Também

Chay Suede: "Desejo um Brasil sem Bolsonaro"

Gil do Vigor diz que ficará ate seis anos nos EUA se dedicando ao PhD

Entenda por que artistas como Ivete Sangalo decidiram atacar Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados