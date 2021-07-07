Netflix anuncia data de estreia para segunda temporada de 'Control Z'

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (7), que a segunda temporada de "Control Z" (2020) chega ao streaming em 4 de agosto. "Gosto de começar o dia assim: vazando informações pra vocês", escreveu a plataforma em sua conta oficial do Twitter.

Cena da série mexicana "Control Z" Crédito: Netflix

Além disso, o streaming também compartilhou o primeiro teaser da nova temporada. No vídeo, os personagens são exibidos tentando esquecer de seu passado. A sequência da série chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter.

A série mexicana acompanha a estudante Sofia (Ana Valeria Becerril) na jornada para descobrir quem é o hacker que está chantageando seus colegas. A primeira temporada estreou em maio de 2020 e foi sucesso momentâneo.

Agora, a história irá se passar em um novo semestre no Colégio Nacional e mostrará que os estudantes se esqueceram de Luis. Então uma pessoa desconhecida assume as redes sociais do garoto, jurando vingança, e Sofia irá tentar encontrar o culpado dos atos de vingança cada vez mais graves.

"A segunda temporada de 'Control Z' vai ser lançada dia 4 e eu quero que a Sofia fique com qualquer pessoa menos com o Javier", escreveu uma internauta. "Segunda temporada de 'Control Z' vem aí, nunca fui triste", celebrou outro. "Eu tô chorando, meu Deus!", comentou uma terceira.

Eu gosto de começar o dia assim: vazando informações pra vocês. A 2ª temporada de Control Z estreia dia 4 de agosto. Quem é hacker curte. pic.twitter.com/ivuBErNlqm — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 7, 2021