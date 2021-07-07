Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix anuncia data de estreia para segunda temporada de 'Control Z'

Sequência da série mexicana chega ao streaming em 4 de agosto

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:23
A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (7), que a segunda temporada de "Control Z" (2020) chega ao streaming em 4 de agosto. "Gosto de começar o dia assim: vazando informações pra vocês", escreveu a plataforma em sua conta oficial do Twitter.
Cena da série mexicana
Cena da série mexicana "Control Z" Crédito: Netflix
Além disso, o streaming também compartilhou o primeiro teaser da nova temporada. No vídeo, os personagens são exibidos tentando esquecer de seu passado. A sequência da série chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter.
A série mexicana acompanha a estudante Sofia (Ana Valeria Becerril) na jornada para descobrir quem é o hacker que está chantageando seus colegas. A primeira temporada estreou em maio de 2020 e foi sucesso momentâneo.

Veja Também

Capixabas discutem cinema nacional em nova websérie no YouTube

MoV.Cidade divulga filmes selecionados e abre inscrições para oficinas de produção

"Os Croods 2" estreia no ES; confira os horários e cinemas abertos

Agora, a história irá se passar em um novo semestre no Colégio Nacional e mostrará que os estudantes se esqueceram de Luis. Então uma pessoa desconhecida assume as redes sociais do garoto, jurando vingança, e Sofia irá tentar encontrar o culpado dos atos de vingança cada vez mais graves.
"A segunda temporada de 'Control Z' vai ser lançada dia 4 e eu quero que a Sofia fique com qualquer pessoa menos com o Javier", escreveu uma internauta. "Segunda temporada de 'Control Z' vem aí, nunca fui triste", celebrou outro. "Eu tô chorando, meu Deus!", comentou uma terceira.
"Control Z" chegou a ficar no Top 10 em 64 países, incluindo Brasil, México, Espanha, França e Estados Unidos. A sequência foi confirmada apenas uma semana após o lançamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados