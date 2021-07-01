"Os Croods 2" estreia no ES; confira os horários e cinemas abertos

Imagem de divulgação da animação "Os Croods 2: Uma Nova Era" Crédito: DreamWorks/Divulgação

A saga da família pré-histórica continua em “Os Croods 2: Uma Nova Era”. O filme que estreia nas telonas do Espírito Santo nesta quinta-feira (01) traz uma nova aventura do grupo em busca de um local para morar. Sua direção ficou por conta de Joel Crawford, profissional também responsável pelo trabalho inicial da franquia.

No novo longa, Os Croods se deparam com um grupo de semelhantes denominado “Os Bem Melhores”, um clã que já domina a agricultura, a pecuária e até técnicas avançadas de construção. Suas diferenças evidentes, causadoras de um conflito inicial, devem ser deixadas de lado quando têm que se juntar diante das adversidades.

A obra conta em sua versão dublada com Rodrigo Lombardi interpretando o personagem Bem, pai da família “Bem Melhor”, e Juliana Paes fazendo a voz de Esperança, a mãe do novo grupo de personagens. Com muitas cores e um pano de fundo científico misturado à fantasia, a animação promete agitar a criançada.

(Confira a grade de cinema completa - com filmes e horários - no fim da matéria) No Estado, o filme está com exibição em dezesseis cinemas aptos a abrir por conta do 61º Mapa de Risco contra a Covid-19

FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS

Com o novo Mapa de Gestão de Risco tendo apenas dois municípios em risco alto, sendo eles Anchieta e Mantenópolis, o Estado adentra a semana de exibições com quase todos os cinemas abertos.

São dezesseis com as portas abertas confirmadas: Cinemark Vitória; Cinemark Vila Velha; Cinépolis Moxuara; Cinesystem; Cinesercla Montserrat; Cinesercla Linhares; Cine Unimed; Cine Gama; Cinemagic Norte Sul; Cine Via Sul; Multiplex Araújo; Cine Ritz Guarapari; Cine Ritz Aracruz; Cine Ritz Conceição Cine Ritz Perim; e Cine Ritz Piúma. Vale ressaltar que esses ambientes devem seguir sempre com segurança, sendo fiéis aos protocolos de saúde, que abrangem, por exemplo, o uso de máscaras, álcool 70º e o distanciamento social.

No entanto, algumas salas seguem fechadas. Em Vila Velha, Kinoplex Praia da Costa se mantém fechado, assim como Cine São Mateus, no Norte do Espírito Santo - ambos passam por reformas. Em Vitória, Cine Jardins ainda não comunicou abertura e a organização do Cine Metrópolis informou que não tem previsão de abertura, afirmando que irão seguir os protocolos da UFES.

ESTREIA

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia



Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 13h40, 16h40. Sala 2 (dub): 14h45. Sala 4 (dub): 14h10, 17h, 19h40.

13h40, 16h40. 14h45. 14h10, 17h, 19h40. Cinemark Shopping Vitória, sala 3 (dub): 13h20, 15h50. S ala 7 (dub): 17h. Sala 8 (dub): 13h, 15h30, 18h10.

13h20, 15h50. S 17h. 13h, 15h30, 18h10. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h45 (sábado e domingo); 16h, 18h15. Sala 5 (dub): 14h30, 16h50,

13h45 (sábado e domingo); 16h, 18h15. 14h30, 16h50, Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h, 16h, 18h, 20h.

14h, 16h, 18h, 20h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h20, 18h10, 20h. Sala 5 (dub): 15h45.

16h20, 18h10, 20h. 15h45. Cinersercla Linhares, sala 1 (dub): 16h20, 18h10, 20h.

16h20, 18h10, 20h. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 15h15(exceto segunda, terça e quarta); 17h15. Sala 2 (dub): 15h (exceto segunda, terça e quarta).

15h15(exceto segunda, terça e quarta); 17h15. 15h (exceto segunda, terça e quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h, 17h, 19h.

15h, 17h, 19h. Cine RItz Conceição, sala 2 (dub): 17h.

17h. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 17h30, 19h30.

17h30, 19h30. Cine Ritz Piúma (dub): 17h20; 15h30 (sábado e domingo).

17h20; 15h30 (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h20, 19h20.

17h20, 19h20. Cine Unimed, sala 3 (dub): 15h30 (sábado e domingo); 18h, 21h.

15h30 (sábado e domingo); 18h, 21h. Cine Via Sul (dub): 16h40.

16h40. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h(terça a sexta); 15h, 17h, 19h (sábado e domingo).

19h(terça a sexta); 15h, 17h, 19h (sábado e domingo). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 16h55, 19h (quinta a quarta); 12h35, 16h55, 19h (sábado e domingo). Sala 2 (dub): 12h.

EM CARTAZ

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense



Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 19h30. Sala 2: 20h20; 17h10 (dub). Sala 3 (dub): 16h, 19h50. Sala 6 (dub): 14h40, 18h10. Sala 7 (dub): 13h50, 17h40. Sala 8 (dub): 15h40, 18h50.

19h30. 20h20; 17h10 (dub). 16h, 19h50. 14h40, 18h10. 13h50, 17h40. 15h40, 18h50. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 17h10, 20h20. Sala 2 (dub): 14h30, 17h45, 21h. Sala 3: 21h30. Sala 6 (dub): 13h40, 16h50, 20h. Sala 8 (dub): 20h40.

17h10, 20h20. 14h30, 17h45, 21h. 21h30. 13h40, 16h50, 20h. 20h40. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 20h45. Sala 2 (dub): 13h30 (sábado e domingo); 16h30, 19h30. Sala 3 (dub): 15h, 18h, 21h15. Sala 4 (dub): 14h15, 17h15, 20h15.

20h45. 13h30 (sábado e domingo); 16h30, 19h30. 15h, 18h, 21h15. 14h15, 17h15, 20h15. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 2 (dub): 15h45, 18h30, 21h15. Sala 4: 18h50 (dub); 21h35.

14h30, 17h30, 20h30. 15h45, 18h30, 21h15. 18h50 (dub); 21h35. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h15, 17h50, 20h30. Sala 4 (dub): 16h45, 19h30. Sala 5 (dub): 19h55.

15h15, 17h50, 20h30. 16h45, 19h30. 19h55. Cinersercla Linhares, sala 2 (dub): 16h45, 19h30. Sala 3 (dub): 15h15, 17h50, 20h30.

16h45, 19h30. 15h15, 17h50, 20h30. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 19h15. Sala 3 (dub): 16h30, 19h30. Sala 4 (dub): 16h15, 19h. Sala 5 (dub): 16h, 18h45. Sala 6 (dub): 16h20, 19h20.

19h15. 16h30, 19h30. 16h15, 19h. 16h, 18h45. 16h20, 19h20. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h30, 18h30, 21h30. Sala 2 (dub): 21h.

15h30, 18h30, 21h30. 21h. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo); 18h, 20h45.

15h (sábado e domingo); 18h, 20h45. Cine Ritz Piúma (dub): 19h, 21h30.

19h, 21h30. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 18h50, 21h20.

18h50, 21h20. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 16h, 19h, 21h40.

16h, 19h, 21h40. Cine Unimed, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo); 16h, 21h.

15h (sábado e domingo); 16h, 21h. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h, 21h (terça a domingo); 15h, 18h, 21h (sábado e domingo). Sala 2 (dub): 21h (terça a domingo).

18h, 21h (terça a domingo); 15h, 18h, 21h (sábado e domingo). 21h (terça a domingo). Cine Via Sul (dub): 18h20, 21h.

18h20, 21h. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 21h05. Sala 2 (dub): 14h, 17h, 20h. Sala 3 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (quinta a quarta); 11h30, 14h30, 17h30, 20h30 (sábado e domingo). Sala 4 (dub): 13h10, 16h05, 19h, 21h55.

INVOCAÇÃO DO MAL 3

112 min/ Terrror



Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 14h, 20h.

14h, 20h. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 14h20. Sala 7 (dub): 19h40.

14h20. 19h40. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 19h, 21h30.

19h, 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 16h40.

16h40. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h45.

17h45. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 19h45.

19h45. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 19h.

19h. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h10, 21h10.

19h10, 21h10. Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h20.

18h20. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 14h40.

CRUELLA

224 min/ Comédia, Drama, Família



Direção: Craig Gillespie/ Elenco: Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson

Sinopse: Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 16h50.

16h50. Cinemark Shopping Vitória, sala 6 (dub): 18h20. Sala 7 (dub): 13h10.

18h20. 13h10. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 17h10.

17h10. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h29 (sábado e domingo).

16h29 (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 16h45.

GODZILLA VS KONG

114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica



Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård

Sinopse: Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?