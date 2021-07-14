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Dores abdominais

Bolsonaro é transferido para SP e politiza facada nas redes sociais

Presidente sentiu dores abdominais e foi internado em Brasília. Já em São Paulo, pode passar por cirurgia de emergência

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 17:46
Saída do Presidente Jair Bolsonaro ambulância da Base aérea de Brasília, D
Saída do presidente Jair Bolsonaro, de ambulância, de Brasília Crédito: Futura Press/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está sendo transferido de Brasília para São Paulo, após seu médico constatar nesta quarta-feira (14) um quadro de obstrução intestinal. Na capital paulista, ele passará por novos exames para verificar se uma cirurgia de emergência será necessária. A informação foi confirmada por nota do Palácio do Planalto.
"Após exames realizados no HFA (Hospital das Forças Armadas), em Brasília, o Dr. (Antonio Luiz de Vasconcellos) Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", diz o comunicado a Secretaria Especial de Comunicação Social.
O presidente Bolsonaro postou nas redes sociais sobre seu estado de saúde e aproveitou para criticar o PT e o PSOL, seus adversários políticos. "Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia", diz o texto, postado com uma imagem do presidente no leito de hospital.
Adélio Bispo, que desferiu a facada em 2018, já havia sido filiado ao PSOL, embora não o fosse mais na época do atentado. Ele foi diagnosticado com transtorno mental delirante persistente e cumpre medida de segurança de internação na Penitenciária Federal de Campo Grande, que conta com psiquiatras.
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais Crédito: Facebook/Jair Bolsonaro
"Peço a cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores! Temos riquezas e um povo maravilhoso que nenhum país no mundo tem. Com honestidade, com honra e com Deus no coração é possível mudar a realidade do nosso Brasil. Assim seguirei!", completou.
Nesta madrugada, Bolsonaro deu entrada para exames no Hospital das Forças Armadas com dores abdominais. Segundo nota da Presidência, ele seguiu orientação de sua equipe médica para a realização de exames para investigar a causa dos soluços.

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