Bolsonaro é transferido para SP e politiza facada nas redes sociais

Saída do presidente Jair Bolsonaro, de ambulância, de Brasília Crédito: Futura Press/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está sendo transferido de Brasília para São Paulo, após seu médico constatar nesta quarta-feira (14) um quadro de obstrução intestinal. Na capital paulista, ele passará por novos exames para verificar se uma cirurgia de emergência será necessária. A informação foi confirmada por nota do Palácio do Planalto.

"Após exames realizados no HFA (Hospital das Forças Armadas), em Brasília, o Dr. (Antonio Luiz de Vasconcellos) Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", diz o comunicado a Secretaria Especial de Comunicação Social.

O presidente Bolsonaro postou nas redes sociais sobre seu estado de saúde e aproveitou para criticar o PT e o PSOL, seus adversários políticos. "Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia", diz o texto, postado com uma imagem do presidente no leito de hospital.

Adélio Bispo, que desferiu a facada em 2018, já havia sido filiado ao PSOL, embora não o fosse mais na época do atentado. Ele foi diagnosticado com transtorno mental delirante persistente e cumpre medida de segurança de internação na Penitenciária Federal de Campo Grande, que conta com psiquiatras.

Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais Crédito: Facebook/Jair Bolsonaro