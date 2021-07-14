Flávio diz que Bolsonaro foi intubado por precaução: "Nada grave"

"Foi realmente para uma Unidade de Tratamento Intensivo, para ficar ali em observação, com os cuidados melhores. Chegou a ser intubado, sim, para evitar que ele bronco aspirasse o líquido que tava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas que ele fez. Por precaução, apenas, nada de grave", contou.