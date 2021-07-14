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UTI

Flávio diz que Bolsonaro foi intubado por precaução: "Nada grave"

Presidente da República foi internado após sentir dores abdominais. Senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro diz que o pai está bem

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 20:27
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro cumpriu agenda normalmente nos últimos dias Crédito: Isac Nóbrega/PR
Um dos filhos de Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) afirmou nesta quarta-feira (14) em entrevista à Jovem Pan, que o presidente da República está em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi intubado "por precaução", mas o estado dele não é grave.
"Foi realmente para uma Unidade de Tratamento Intensivo, para ficar ali em observação, com os cuidados melhores. Chegou a ser intubado, sim, para evitar que ele bronco aspirasse o líquido que tava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas que ele fez. Por precaução, apenas, nada de grave", contou.
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais Crédito: Facebook/Jair Bolsonaro
Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para passar por exames nesta quarta após sentir dores abdominais. Depois, ele foi transferido para o hospital particular Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo.
A condição do presidente pode ser decorrente de cirurgias anteriores. Ele pode ser submetido a outro procedimento.

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