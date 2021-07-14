Flávio diz que Bolsonaro foi intubado por precaução: "Nada grave"

Um dos filhos de Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) afirmou nesta quarta-feira (14) em entrevista à Jovem Pan, que o presidente da República está em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi intubado "por precaução", mas o estado dele não é grave.
"Foi realmente para uma Unidade de Tratamento Intensivo, para ficar ali em observação, com os cuidados melhores. Chegou a ser intubado, sim, para evitar que ele bronco aspirasse o líquido que tava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas que ele fez. Por precaução, apenas, nada de grave", contou.
Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para passar por exames nesta quarta após sentir dores abdominais. Depois, ele foi transferido para o hospital particular Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo.
A condição do presidente pode ser decorrente de cirurgias anteriores. Ele pode ser submetido a outro procedimento.