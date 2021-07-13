Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro: tenho 3 cartões corporativos; 2 são para despesas diversas
Gasto público

Bolsonaro: tenho 3 cartões corporativos; 2 são para despesas diversas

No ano passado, Bolsonaro gastou em média R$ 672 mil por mês em recursos de cartão corporativo, valor R$ 515 mil acima de seu antecessor, Michel Temer

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 20:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jul 2021 às 20:17
Jair Bolsonaro em Solenidade alusiva à Sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras
Jair Bolsonaro em solenidade alusiva à Sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras Crédito: Alan Santos/PR
Acuado por denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) adotou postura defensiva em cerimônia de sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras, durante a qual negou que realize gastos excessivos no cartão corporativo.
"Tenho três cartões corporativos. Dois são para pagar despesas diversas O meu terceiro cartão corporativo, que eu posso gastar 24 mil por mês comprando qualquer coisa, desde janeiro de 2019 não gastei um centavo deste cartão", disse em discurso realizado na solenidade.
No ano passado, Bolsonaro gastou em média R$ 672 mil por mês em recursos de cartão corporativo, valor R$ 515 mil acima de seu antecessor, Michel Temer (MDB). Segundo o presidente, seus gastos com segurança são condizentes com o risco de vida elevado a que está exposto.
"A preocupação com minha segurança é muito maior do que em anos anteriores. Lá atrás, não tinha ninguém (na Presidência da República) correndo risco de vida", disse.

Veja Também

Motocadas e viagens de Bolsonaro custaram R$ 1,67 mi em diárias de seguranças

Ele também afirmou ter aberto mão de aposentadoria de R$ 30 mil mensais a que tinha direito por ter sido deputado federal. Em seguida, rebateu críticas de que teria tomado iniciativa para aumentar o próprio salário. "Aumentou, sim. Foi portaria da AGU para cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal que cabia a mil servidores. Eu, sem qualquer desconto no meu contracheque, passei de 23 líquido para 25", defendeu-se.

Veja Também

"Prevaricação se aplica a servidor público, não a mim", diz Bolsonaro

CPI da Covid obtém no STF aval para agir contra silêncio de depoentes

Erra quem pensa que a responsabilidade do impeachment é só minha, afirma Lira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados