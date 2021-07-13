Bolsonaro: tenho 3 cartões corporativos; 2 são para despesas diversas

Jair Bolsonaro em solenidade alusiva à Sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras Crédito: Alan Santos/PR

"Tenho três cartões corporativos. Dois são para pagar despesas diversas O meu terceiro cartão corporativo, que eu posso gastar 24 mil por mês comprando qualquer coisa, desde janeiro de 2019 não gastei um centavo deste cartão", disse em discurso realizado na solenidade.

No ano passado, Bolsonaro gastou em média R$ 672 mil por mês em recursos de cartão corporativo, valor R$ 515 mil acima de seu antecessor, Michel Temer (MDB). Segundo o presidente, seus gastos com segurança são condizentes com o risco de vida elevado a que está exposto.

"A preocupação com minha segurança é muito maior do que em anos anteriores. Lá atrás, não tinha ninguém (na Presidência da República) correndo risco de vida", disse.