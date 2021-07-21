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Pandemia

Covid-19: ES recebe lote com 23 mil doses de vacinas da Pfizer

Remessa com imunizantes chegou ao Aeroporto de Vitória na noite desta terça-feira (20); ao todo, o Estado deverá receber 158.800 doses nesta semana

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 21:36

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jul 2021 às 21:36
O Espírito Santo recebeu uma remessa com 23.400 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19
O Espírito Santo recebeu uma remessa com 23.400 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Reprodução
Espírito Santo recebeu uma nova remessa de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. O lote, com 23.400 doses, chegou ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, na noite desta terça-feira (20). Ao todo, o Estado espera receber 158.800 unidades de imunizantes nesta semana.
Na madrugada desta terça-feira, 49.900 doses de vacinas contra a Covid-19 já haviam chegado ao Estado. De acordo com informações do Ministério da Saúde, são 18.700 doses da AstraZeneca e 31.200 doses da Coronavac. Ainda são esperadas mais doses do imunizante da Astrazeneca para esta noite de terça ou madrugada de quarta-feira (21).
O Espírito Santo recebeu uma remessa com 23.400 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19
O Espírito Santo recebeu uma remessa com 23.400 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Reprodução
Com isso, o Espírito Santo chegará às 158.800 doses recebidas de vacinas. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande por meio das redes sociais. De acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), as doses serão destinadas à aplicação da D1 dos trabalhadores industriais e do grupo geral por faixa etária, além do envio de segundas doses para complementação do esquema vacinal do grupo de Forças de Segurança, trabalhadores da educação e de pessoas com comorbidades.
"Assim que chegarem ao Espírito Santo, os imunizantes serão encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul das doses com previsão de chegada na madrugada de terça-feira ocorrerá ao longo do mesmo dia. Já as doses que chegarão no final da noite de terça serão distribuídas a partir desta quarta-feira (21)", completou.

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