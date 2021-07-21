Covid-19: ES recebe lote com 23 mil doses de vacinas da Pfizer

"Assim que chegarem ao Espírito Santo, os imunizantes serão encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul das doses com previsão de chegada na madrugada de terça-feira ocorrerá ao longo do mesmo dia. Já as doses que chegarão no final da noite de terça serão distribuídas a partir desta quarta-feira (21)", completou.