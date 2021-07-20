Coronavírus: ES chega a 11.759 mortes e mais de 535 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou a 11.759 mortes e tem 535.708 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira (20). Nas últimas 24 horas, foram 17 óbitos e 990 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 67.839. Em segundo lugar aparece Vila Velha (66.371), seguida por Vitória (56.714) e Cariacica (41.268). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.983), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.844 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.189. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.954.
Até esta terça, mais de 1,7 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 512.136, com um acréscimo de 1.124 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO NO ES
No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.852.864 no Espírito Santo. Desses, 730.763 também já receberam a segunda dose.