Coronavírus: ES chega a 11.759 mortes e mais de 535 mil casos confirmados

Até esta terça, mais de 1,7 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 512.136, com um acréscimo de 1.124 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.