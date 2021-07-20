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AstraZeneca e Coronavac

ES recebe quase 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19

São doses da AstraZeneca, oriundas do consórcio Covax, e da Coronavac. Ao todo, o Espírito Santo deverá receber 158.800 doses nesta semana

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 09:08

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 jul 2021 às 09:08
Mais vacinas contra a Covid-19 chegam ao Espírito Santo
Lote de vacinas chegou no Aeroporto de Vitória na madrugada desta terça (20) Crédito: Divulgação / Ministério da Saúde
Mais 49.900 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Espírito Santo para a continuidade da vacinação dos capixabas. Um novo lote foi recebido no Aeroporto de Vitória na madrugada desta terça-feira (20). São doses da AstraZeneca, oriundas do consórcio Covax, e da Coronavac. Ao todo, o Estado deverá receber 158.800 doses nesta semana.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, são 18.700 doses da AstraZeneca e 31.200 doses da Coronavac. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o recebimento dos imunizantes e informou que mais doses devem chegar no final da noite desta terça (20), sendo mais imunizantes da AstraZeneca e um lote também de vacinas da Pfizer.
Mais vacinas contra a Covid-19 chegam ao Espírito Santo
Lote de vacinas chegou no Aeroporto de Vitória na madrugada desta terça (20) Crédito: Divulgação / Ministério da Saúde
Ao todo, o Estado deverá receber 158.800 doses ao longo da semana. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande por meio das redes sociais. De acordo com a Sesa, as doses serão destinadas à aplicação da D1 dos trabalhadores industriais e do grupo geral por faixa etária, além do envio de segundas doses para complementação do esquema vacinal do grupo de Forças de Segurança, trabalhadores da educação e de pessoas com comorbidades.
"Assim que chegarem ao Espírito Santo, os imunizantes serão encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul das doses com previsão de chegada na madrugada de terça-feira ocorrerá ao longo do mesmo dia. Já as doses que chegarão no final da noite de terça serão distribuídas a partir desta quarta-feira (21)", completou.

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