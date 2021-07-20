ES recebe quase 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Lote de vacinas chegou no Aeroporto de Vitória na madrugada desta terça (20) Crédito: Divulgação / Ministério da Saúde

Mais 49.900 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Espírito Santo para a continuidade da vacinação dos capixabas. Um novo lote foi recebido no Aeroporto de Vitória na madrugada desta terça-feira (20). São doses da AstraZeneca, oriundas do consórcio Covax, e da Coronavac. Ao todo, o Estado deverá receber 158.800 doses nesta semana.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, são 18.700 doses da AstraZeneca e 31.200 doses da Coronavac. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o recebimento dos imunizantes e informou que mais doses devem chegar no final da noite desta terça (20), sendo mais imunizantes da AstraZeneca e um lote também de vacinas da Pfizer.

Lote de vacinas chegou no Aeroporto de Vitória na madrugada desta terça (20) Crédito: Divulgação / Ministério da Saúde

Ao todo, o Estado deverá receber 158.800 doses ao longo da semana. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande por meio das redes sociais. De acordo com a Sesa, as doses serão destinadas à aplicação da D1 dos trabalhadores industriais e do grupo geral por faixa etária, além do envio de segundas doses para complementação do esquema vacinal do grupo de Forças de Segurança, trabalhadores da educação e de pessoas com comorbidades.