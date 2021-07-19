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Vacinação

ES tem 45 mil pessoas com 2ª dose de Coronavac e AstraZeneca atrasadas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que as pessoas devem se atentar ao agendamento para segunda dose programadas em cada município

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:47

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

19 jul 2021 às 16:47
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo tem 45 mil pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Coronavac e da AstraZeneca atrasadas. A informação foi passada nesta segunda-feira (19) em coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, também falaram sobre variantes, distribuição das doses, a cobertura vacinal e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.
"A gente tem 45 mil pessoas que estão em atraso com a segunda dose de Astrazeneca e Coronavac. Quem está com seu cartão atrasado, procure ver no município a data de agendamento para atualizar a sua vacina"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde
Reblin complementou dizendo que a Sesa vai receber mais imunizantes nesta semana. Pela manhã, o governador Renato Casagrande (PSB) publicou em uma rede social que a remessa seria composta por 158.800 doses. 
"Vamos distribuir imediatamente por município para que eles possam realizar a vacinação e, de preferência em tempo real, aplicar e registrar", disse Reblin, em menção ao sistema que gerencia as doses administradas nas 78 cidades.

COBERTURA VACINAL

De acordo com o Painel de Vacinação, 1.823.132 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes administrados no Espírito Santo. Desse total, 714.458 capixabas receberam a segunda dose.

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