ES tem 45 mil pessoas com 2ª dose de Coronavac e AstraZeneca atrasadas

O Espírito Santo tem 45 mil pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Coronavac e da AstraZeneca atrasadas. A informação foi passada nesta segunda-feira (19) em coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, também falaram sobre variantes, distribuição das doses, a cobertura vacinal e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.
"A gente tem 45 mil pessoas que estão em atraso com a segunda dose de Astrazeneca e Coronavac. Quem está com seu cartão atrasado, procure ver no município a data de agendamento para atualizar a sua vacina"
Reblin complementou dizendo que a Sesa vai receber mais imunizantes nesta semana. Pela manhã, o governador Renato Casagrande (PSB) publicou em uma rede social que a remessa seria composta por 158.800 doses.
"Vamos distribuir imediatamente por município para que eles possam realizar a vacinação e, de preferência em tempo real, aplicar e registrar", disse Reblin, em menção ao sistema que gerencia as doses administradas nas 78 cidades.
COBERTURA VACINAL
De acordo com o Painel de Vacinação, 1.823.132 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes administrados no Espírito Santo. Desse total, 714.458 capixabas receberam a segunda dose.