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Imunização

Covid-19: ES vai receber 158.800 doses de vacina nesta semana

Segundo o anúncio do governador Renato Casagrande, a queda no número de casos e de óbitos por Covid-19 no Estado se deve à vacinação da população capixaba.

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 10:13

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

19 jul 2021 às 10:13
Vacinação
Maria Aparecida Pereira de Carvalho aplica vacina contra covid-19 em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo deve receber nesta semana mais 158.800 doses de vacina contra a Covid-19. A informação foi anunciada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais, que destacou que a queda no número de casos e óbitos no Estado se deve por causa da vacinação.
De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 11.715 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19 no Espírito Santo. No entanto, o comportamento da pandemia atualmente é diferente do que foi registrado nos momentos de pico da doença no Estado. Nos últimos sete dias, por exemplo, 55 municípios capixabas não registraram nenhum causado pelo coronavírus, indica o painel. 
Outro indicado positivo do controle da pandemia no Espírito Santo é o 64º Mapa de Risco, divulgado pelo Governo do Estado, na última sexta-feira (16). Dos 78 municípios capixabas, 72 estão classificados em Risco Baixo e seis em Risco Moderado. Não há municípios classificados em Risco Alto.
A classificação do Mapa de Risco está em vigência desta segunda-feira (19) até o próximo domingo (25), e considera para a classificação dos municípios o coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes, a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19.
MUNICÍPIOS SEM ÓBITO POR COVID-19 HÁ SETE DIAS
  1. Barra de São Francisco
  2. Anchieta
  3. Venda Nova do Imigrante
  4. Santa Teresa
  5. Domingos Martins
  6. Jaguaré
  7. Baixo Guandu
  8. Ecoporanga
  9. Afonso Cláudio
  10. Marechal Floriano
  11. Sooretama
  12. Vila Valério
  13. Mimoso do Sul
  14. Iúna
  15. Muniz Freire
  16. Guaçuí
  17. João Neiva
  18. Iconha
  19. Fundão
  20. Piúma
  21. Rio Bananal
  22. Alegre
  23. Pancas
  24. Alfredo Chaves
  25. Vargem Alta
  26. Pedro Canário
  27. Presidente Kennedy
  28. Marilândia
  29. Águia Branca
  30. Conceição da Barra
  31. Ibiraçu
  32. São Roque do Canaã
  33. Montanha
  34. Brejetuba
  35. Itaguaçu
  36. Boa Esperança
  37. Irupi
  38. Rio Novo do Sul
  39. Atílio Vivácqua
  40. Itarana
  41. Conceição do Castelo
  42. São Domingos do Norte
  43. Jerônimo Monteiro
  44. Santa Leopoldina
  45. Bom Jesus do Norte
  46. Vila Pavão
  47. São José do Calçado
  48. Mantenópolis
  49. Laranja da Terra
  50. Água Doce do Norte
  51. Apiacá
  52. Alto Rio Novo
  53. Ponto Belo
  54. Mucurici
  55. Divino São Lourenço
64º Mapa de Risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo
64º Mapa de Risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do ES

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