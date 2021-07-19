Covid-19: ES vai receber 158.800 doses de vacina nesta semana

O Espírito Santo deve receber nesta semana mais 158.800 doses de vacina contra a Covid-19. A informação foi anunciada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais, que destacou que a queda no número de casos e óbitos no Estado se deve por causa da vacinação.
De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 11.715 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19 no Espírito Santo. No entanto, o comportamento da pandemia atualmente é diferente do que foi registrado nos momentos de pico da doença no Estado. Nos últimos sete dias, por exemplo, 55 municípios capixabas não registraram nenhum causado pelo coronavírus, indica o painel.
A classificação do Mapa de Risco está em vigência desta segunda-feira (19) até o próximo domingo (25), e considera para a classificação dos municípios o coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes, a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19.
MUNICÍPIOS SEM ÓBITO POR COVID-19 HÁ SETE DIAS
- Barra de São Francisco
- Anchieta
- Venda Nova do Imigrante
- Santa Teresa
- Domingos Martins
- Jaguaré
- Baixo Guandu
- Ecoporanga
- Afonso Cláudio
- Marechal Floriano
- Sooretama
- Vila Valério
- Mimoso do Sul
- Iúna
- Muniz Freire
- Guaçuí
- João Neiva
- Iconha
- Fundão
- Piúma
- Rio Bananal
- Alegre
- Pancas
- Alfredo Chaves
- Vargem Alta
- Pedro Canário
- Presidente Kennedy
- Marilândia
- Águia Branca
- Conceição da Barra
- Ibiraçu
- São Roque do Canaã
- Montanha
- Brejetuba
- Itaguaçu
- Boa Esperança
- Irupi
- Rio Novo do Sul
- Atílio Vivácqua
- Itarana
- Conceição do Castelo
- São Domingos do Norte
- Jerônimo Monteiro
- Santa Leopoldina
- Bom Jesus do Norte
- Vila Pavão
- São José do Calçado
- Mantenópolis
- Laranja da Terra
- Água Doce do Norte
- Apiacá
- Alto Rio Novo
- Ponto Belo
- Mucurici
- Divino São Lourenço