Covid-19: ES vai receber 158.800 doses de vacina nesta semana

O @minsaude enviará mais 158.800 doses de vacina contra a COVID-19, nesta semana. O momento de queda no número de casos e óbitos se deve à vacinação. Não deixe que esse trabalho se perca. Somente com a vacinação vamos conseguir superar definitivamente este momento.

A classificação do Mapa de Risco está em vigência desta segunda-feira (19) até o próximo domingo (25), e considera para a classificação dos municípios o coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes, a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19.