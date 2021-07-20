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Vacina e Confia

Saiba como agendar vacinação contra a Covid-19 em novo sistema no ES

Qualquer cidadão capixaba pode fazer o cadastro no site, mas as prefeituras não são obrigadas a adotar o novo formato. Cidades que já aderiram, como Cariacica, estão com vagas abertas

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:14

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jul 2021 às 16:14
1 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Plataforma Vacina e Confia foi lançada pelo governo do Estado Crédito: Reprodução 
governo do Espírito Santo lançou no início do mês de julho a plataforma Vacina e Confia, site onde os cidadãos de alguns municípios poderão agendar a vacinação contra a Covid-19 com antecedência. A partir desta semana, moradores de Cariacica podem fazer o cadastro no site, facilitando o agendamento da imunização não apenas contra o coronavírus, mas também contra a gripe.
A plataforma integra o sistema de informação do SUS voltado à imunização e à gestão de vacinas contra a Covid-19. As administrações municipais não são obrigadas a adotar o novo formato. As prefeituras que já tiverem o próprio site de agendamento podem continuar com  funcionamento do mesmo.

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Segundo o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, a plataforma foi utilizada no Projeto Viana Vacinada - quando o município vacinou milhares de pessoas em apenas um dia.
A ideia é que o site estadual comporte muitos acessos ao mesmo tempo. Atualmente, algumas plataformas de prefeituras são alvo frequente de reclamações.
Confira abaixo um tira-dúvidas sobre a plataforma e o passo a passo para usar o sistema.

SÓ VALE PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19?

Não. Quem faz o cadastro no Vacina e Confia ES vai perceber que é possível fazer agendamento para a vacina de Covid-19 e para a imunização contra a gripe.

QUEM PODE FAZER O CADASTRO NO SISTEMA?

Qualquer cidadão capixaba pode fazer o cadastro no site, mesmo que a prefeitura da cidade onde mora não tenha adotado o sistema para agendamento.

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Para quem ainda não tomou a primeira dose, é recomendado fazer o agendamento com antecedência. O objetivo do site é justamente esse. Se está esperando a segunda dose, a dica é a mesma: faça o cadastro.

VOU PODER ESCOLHER O LOCAL DA VACINAÇÃO?

Sim. No momento do cadastro você deve informar o seu CEP, cidade, bairro e endereço. Os locais de vacinação estarão disponíveis no momento em que você puder agendar a imunização.

QUAIS AS VANTAGENS DO SISTEMA?

Segundo o governo do ES, o sistema impede a escolha do imunizante para a primeira dose. Ou seja, estarão disponíveis todas as vacinas comprovadas cientificamente e que receberam o aval da Anvisa. 

VEJA COMO FAZER O CADASTRO NO VACINA E CONFIA ES:

1- Acesse o site www.vacinaeconfia.es.gov.br. O site oficial do governo capixaba mostra que, na tarde desta terça-feira, há mais de 2,2 mil vagas disponíveis para vacinação. Quase dois milhões de pessoas já fizeram o cadastro.
2 - Ainda na página principal, há informações sobre as cidades e as vagas disponíveis no Espírito Santo;
2 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
3 - Clique em "Cidadão" para fazer o cadastro;
3 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
4 - Ao clicar, você será direcionado a uma outra página. A primeira informação solicitada é o CPF. Após digitar, pressione "Avançar";
4 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
5 - Depois de informar o CPF, será preciso detalhar ainda mais sobre você. Nome completo e data de nascimento, por exemplo;
5 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
6 - É necessário que você informe, por exemplo, se pertence a algum grupo prioritário;
6 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
7 - Logo no final da página, você deve criar uma senha confiável. Caso tenha informado alguma comorbidade, é necessário que comprove com algum documento;
7 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
8 - Após criar a senha e aceitar o compartilhamento de informações, clique em "Enviar";
8 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
9 - Pronto! O cadastro foi finalizado e agora você tem uma conta no Vacina e Confia ES. Para ir até o seu perfil, volte para a área do cidadão;
9 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
10 - Como você acabou de criar o perfil, não há agendamentos previstos na plataforma. Para buscar a vacinação vá em "Adicionar agendamento";
10 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
11 - Ao tentar agendar a vacinação, deve escolher entre Covid-19 e influenza. Além disso, deve selecionar se é sua primeira ou segunda dose. Há a opção para a escolha de data. Caso você não tenha preferência, pode deixar o espaço em branco, facilitando o agendamento mais rápido.
11 - Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES
Saiba como agendar vacinação em plataforma do governo do ES Crédito: Reprodução Vacina e Confia ES
12 - Ao procurar por agendamento, você terá a opção de decidir o horário e o local. No caso da Covid, não será possível agendar caso a vacinação não tenha alcançado a sua faixa etária.

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