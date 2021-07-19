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Vacinação contra a Covid-19 no ES pode ter 3ª dose em 2022

O secretário Nésio Fernandes avalia que, após concluir a imunização da população do Estado em 2021, no próximo ano pode haver aplicação do reforço de vacinas

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:57

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:57
Vacinação
Aplicação de dose de reforço na população depende de uma série de análises Crédito: Carlos Alberto Silva
A vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo poderá incluir uma dose de reforço em 2022. É o que aponta o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diante da informação que o Estado de São Paulo anunciou um calendário de imunização contra a doença para o próximo ano. 
Nésio Fernandes abordou o assunto em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (19), avaliando a possibilidade de adoção da terceira dose das diversas vacinas disponíveis no país, como já havia mencionado em outros momentos da pandemia. 
A estratégia, no entanto, depende de definições do governo federal como, por exemplo, quais serão as vacinas incorporadas ao Plano Nacional de Imunização (PNI) como prioritárias para aplicação na população brasileira. O secretário lembrou, ainda, que podem entrar no calendário de vacinação a Butanvac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, e outras com autonomia tecnológica do Brasil na produção. 
"O país inteiro vai viver o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 nos próximos anos, de maneira que o Espírito Santo estará inserido nas estratégias nacionais", ressaltou.
O secretário disse também que o Estado insiste na possibilidade de adquirir vacinas para o calendário atual e aguarda resposta dos fabricantes, que levariam o Espírito Santo a antecipar a imunização da população capixaba. 

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