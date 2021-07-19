Vacinação contra a Covid-19 no ES pode ter 3ª dose em 2022

A vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo poderá incluir uma dose de reforço em 2022. É o que aponta o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diante da informação que o Estado de São Paulo anunciou um calendário de imunização contra a doença para o próximo ano.
Nésio Fernandes abordou o assunto em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (19), avaliando a possibilidade de adoção da terceira dose das diversas vacinas disponíveis no país, como já havia mencionado em outros momentos da pandemia.
A estratégia, no entanto, depende de definições do governo federal como, por exemplo, quais serão as vacinas incorporadas ao Plano Nacional de Imunização (PNI) como prioritárias para aplicação na população brasileira. O secretário lembrou, ainda, que podem entrar no calendário de vacinação a Butanvac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, e outras com autonomia tecnológica do Brasil na produção.
"O país inteiro vai viver o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 nos próximos anos, de maneira que o Espírito Santo estará inserido nas estratégias nacionais", ressaltou.
O secretário disse também que o Estado insiste na possibilidade de adquirir vacinas para o calendário atual e aguarda resposta dos fabricantes, que levariam o Espírito Santo a antecipar a imunização da população capixaba.