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Covid-19

Grande Vitória tem mais de 7 mil vagas para vacinação; confira os locais

Em Cariacica, o agendamento deverá ser feito na nova plataforma criada pelo governo estadual.  Veja quais públicos vão poder ser vacinados

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 12:21

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

19 jul 2021 às 12:21
Vacina Astrazeneca
Vacina Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua e os municípios da Grande Vitória abrem novos agendamentos nesta segunda-feira (19). São mais de sete mil vagas para a primeira e segunda dose.
Na Serra, serão ofertadas 3.845 vagas, a partir das 18h. A aplicação vai acontecer na quarta (21) e quinta-feira (22).
Para a primeira dose, as vagas são para profissionais das forças de Segurança, salvamento e armadas, gestantes, puérperas, pessoas com 34 anos ou mais sem comorbidades, pessoas com deficiência, com comorbidades, trabalhadores da educação, trabalhadores do SUAS.
Já para a segunda dose, a prefeitura informou que estarão disponíveis vagas para pessoas que receberam a Coronavac ou Astrazeneca até o dia 12 de maio.
Para conseguir agendar é necessário acessar o link https://gti.serra.es.gov.br/saude/

CARIACICA 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) vai abrir três mil vagas para segunda dose do imunizante, a partir das 14h, para pessoas que tomaram a primeira vacina há 70 dias. 
Os agendamentos serão realizados exclusivamente pela plataforma Vacina e Confia ES, do Governo do Estado, por meio do site www.vacinaeconfia.es.gov.br.
A prefeitura destacou que é necessário atenção já que é preciso fazer um novo cadastro no município, mesmo aqueles que já estavam cadastrados no site da Prefeitura de Cariacica.
No momento do registro é  importante deixar endereço de e-mail e um número de celular, pois será por esses dois canais que as informações serão repassadas ao cidadão, como avisos para segunda dose, avisos de dose em atraso, entre outras informações que serão encaminhadas. 

VITÓRIA 

Na Capital, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) vai oferecer 300 doses para imunização contra a Covid-19. O agendamento pode ser feito a partir das 14h, no site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
As vagas serão para as pessoas que receberam a primeira dose da Astrazeneca até o dia 8 de maio. A vacinação será realizada nesta terça-feira (20), na Igreja Batista de Jardim da Penha.

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