Vitória abre 1.750 vagas para 2ª dose de Astrazeneca nesta quarta-feira

A Prefeitura de Vitória vai abrir 1.750 vagas de agendamento para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. O público-alvo são as pessoas que receberam a primeira dose até dia 13 de maio. O serviço estará disponível às 10h desta quarta-feira (21).
A vacinação contra a Covid-19 será realizada na quinta-feira (22), no Centro de Celebração de Jardim Camburi e nas unidades de saúde de Santo Antônio e Praia do Suá, em horário estendido das 16h às 20h. Na sexta (23), a imunização acontece nas unidades de saúde de Santo Antônio e Praia do Suá, das 16h às 20h.
O agendamento pode ser feito no site da prefeitura, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou no Aplicativo Vitória Online.