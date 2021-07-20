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Vacinação

Vitória abre 1.750 vagas para 2ª dose de Astrazeneca nesta quarta-feira

O agendamento estará disponível às 10h desta quarta-feira (21) para quem tomou a primeira dose até 13 de maio

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 18:46

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 jul 2021 às 18:46
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Vitória vai abrir 1.750 vagas de agendamento para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. O público-alvo são as pessoas que receberam a primeira dose até dia 13 de maio. O serviço estará disponível às 10h desta quarta-feira (21).
A vacinação contra a Covid-19 será realizada na quinta-feira (22), no Centro de Celebração de Jardim Camburi e nas unidades de saúde de Santo Antônio e Praia do Suá, em horário estendido das 16h às 20h. Na sexta (23), a imunização acontece nas unidades de saúde de Santo Antônio e Praia do Suá, das 16h às 20h.
O agendamento pode ser feito no site da prefeitura, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou no Aplicativo Vitória Online

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