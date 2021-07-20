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Covid-19

Vitória abre 3.400 vagas para vacinar pessoas com 30 anos ou mais

A vacinação deste público será realizada na quarta e quinta-feira desta semana. O agendamento é feito no site da prefeitura

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:39

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

20 jul 2021 às 11:39
Aplicando vacina
Aplicação de vacina contra a Covid-19 em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
A prefeitura de Vitória vai abrir mais 3.400 vagas para pessoas com 30 anos ou mais receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, às 16 horas desta terça-feira (20), novo agendamento, que pode ser feito pelo site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta quarta-feira (21), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim Penha.
Na quinta-feira (22), os agendados serão vacinados na Igreja Batista de Jardim Penha.

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