Vitória abre 3.400 vagas para vacinar pessoas com 30 anos ou mais

A prefeitura de Vitória vai abrir mais 3.400 vagas para pessoas com 30 anos ou mais receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, às 16 horas desta terça-feira (20), novo agendamento, que pode ser feito pelo site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta quarta-feira (21), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim Penha.
Na quinta-feira (22), os agendados serão vacinados na Igreja Batista de Jardim Penha.