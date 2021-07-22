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Fiscalização

Veículos adulterados são recuperados pela PRF em Cariacica e Vila Velha

Abordagens aconteceram entre esta quarta (21) e quinta-feira (22) durante fiscalizações nas BRs 101 e 447

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2021 às 18:25
Veículos encontrados em Cariacica e Vila Velha
PRF recupera dois veículos adulterados durante fiscalizações nas BRs 101 e 447 Crédito: Divulgação | PRF
Dois veículos adulterados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre esta quarta-feira (21) e quinta-feira (22) durante fiscalizações nas BRs 101 e 447.
O primeiro, um semirreboque, foi recuperado pelos agentes da PRF durante fiscalização no km 300 da BR 101, em Cariacica. Ao efetuar as vistorias, os policiais notaram que o semirreboque tinha adulteração em seu elemento de identificação.
O segundo foi recuperado no km 12 da BR 447, em Vila Velha, quando outra equipe da PRF abordou uma motocicleta. A vistoria policial constatou adulteração nos elementos de identificação veicular.
As ocorrências foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) das respectivas jurisdições.

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