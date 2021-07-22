Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Vigília

PF prende homem em Vitória por ter arquivos com exploração sexual de crianças

Durante o cumprimento dos dois mandados de busca e apreensão na casa dos investigados em Guarapari e Vitória, operação para combater o compartilhamento de arquivos na internet prendeu homem em flagrante na Capital

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:56
Material apreendido na Operação Vigília, da Polícia Federal
Material apreendido na Operação Vigília, da Polícia Federal Crédito: Divulgação / Polícia Federal
Um homem foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal para combater o compartilhamento de arquivos na internet contendo exploração sexual de crianças. Batizada de “Vigília”, a operação teve a participação de 10 policiais federais e cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória Cachoeiro de Itapemirim.
A prisão aconteceu durante o cumprimento de um dos mandados na casa de um dos investigados em Vitória. Ele foi preso em flagrante durante a operação “pelo crime de posse de arquivos com exploração sexual de crianças”, informou a PF.
Além disso, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e mídias do suspeito. Segundo a PF, o material agora passará por perícia. “Para elaboração de laudo com o fim de identificar arquivos desta natureza armazenados e compartilhados, se existem outros envolvidos e se há produção de fotos ou vídeos contendo exploração dessa natureza”, destacou.
As investigações começaram após o rastreio realizado por policiais federais em que foram detectados usuários compartilhando arquivos com conteúdos de exploração sexual de crianças.
O investigado responderá pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, e poderá ainda responder pelo crime de posse de arquivos, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados. Somadas, as penas podem chegar a 10 anos de prisão.

Veja Também

PF prende homem por tráfico de acessórios de armas no Aeroporto de Vitória

PF prende capixabas em barco com quase 3 toneladas de cocaína em SC

Como a polícia descobriu fuzis dentro de carro em caminhão-cegonha no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Vitória (ES) Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados