PF prende homem em Vitória por ter arquivos com exploração sexual de crianças

Um homem foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal para combater o compartilhamento de arquivos na internet contendo exploração sexual de crianças. Batizada de “Vigília”, a operação teve a participação de 10 policiais federais e cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.
A prisão aconteceu durante o cumprimento de um dos mandados na casa de um dos investigados em Vitória. Ele foi preso em flagrante durante a operação “pelo crime de posse de arquivos com exploração sexual de crianças”, informou a PF.
Além disso, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e mídias do suspeito. Segundo a PF, o material agora passará por perícia. “Para elaboração de laudo com o fim de identificar arquivos desta natureza armazenados e compartilhados, se existem outros envolvidos e se há produção de fotos ou vídeos contendo exploração dessa natureza”, destacou.
As investigações começaram após o rastreio realizado por policiais federais em que foram detectados usuários compartilhando arquivos com conteúdos de exploração sexual de crianças.
O investigado responderá pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, e poderá ainda responder pelo crime de posse de arquivos, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados. Somadas, as penas podem chegar a 10 anos de prisão.