PF prende homem em Vitória por ter arquivos com exploração sexual de crianças

Material apreendido na Operação Vigília, da Polícia Federal Crédito: Divulgação / Polícia Federal

Cachoeiro de Itapemirim. Um homem foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal para combater o compartilhamento de arquivos na internet contendo exploração sexual de crianças. Batizada de “Vigília”, a operação teve a participação de 10 policiais federais e cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória

A prisão aconteceu durante o cumprimento de um dos mandados na casa de um dos investigados em Vitória. Ele foi preso em flagrante durante a operação “pelo crime de posse de arquivos com exploração sexual de crianças”, informou a PF.

Além disso, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e mídias do suspeito. Segundo a PF, o material agora passará por perícia. “Para elaboração de laudo com o fim de identificar arquivos desta natureza armazenados e compartilhados, se existem outros envolvidos e se há produção de fotos ou vídeos contendo exploração dessa natureza”, destacou.

As investigações começaram após o rastreio realizado por policiais federais em que foram detectados usuários compartilhando arquivos com conteúdos de exploração sexual de crianças.