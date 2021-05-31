Delegado não descarta latrocínio em morte vereador em Presidente Kennedy

Delegacia de Presidente Kennedy Crédito: Thales Rodrigues

O delegado afirmou que a hipótese de roubo seguido de morte não foi abandonada e informou que pode ter havido algum equívoco nas informações passadas pela assessoria. Pela manhã, a assessoria enviou a seguinte nota:

"A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Foi descartada a possibilidade do crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo as investigações e testemunhas, um carro teria emparelhado o veículo em que estava a vítima e atirado.

A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas."

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Sul nesta tarde, o titular da delegacia de Presidente Kennedy contou que, diante de novos elementos da investigação, essa linha de apuração (latrocínio) continua.

Novas diligências foram realizadas durante a tarde desta segunda-feira. A Polícia Civil ainda investiga se o veículo encontrado nesta manhã, incendiado e com marcas de tiro , é o mesmo que supostamente teria perseguido o carro do vereador.

Thiago Viana afirmou que o carro queimado foi roubado no dia 05 de fevereiro no município de Itapemirim. O carro foi encontrado a 20 minutos do local do crime, na localidade de Monte Belo.

A reportagem solicitou, por meio da assessoria da Polícia Civil, um novo posicionamento sobre o fato, mas não recebeu retorno até o fechamento da matéria.

CARRO ENCONTRADO QUEIMADO

Um veículo queimado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (31), em uma estrada no interior do município, na localidade de Monte Belo, e pode ter relação com a morte do vereador Marcos Costalonga.

Carro queimado encontrado em Presidente Kennedy pode ter relação com morte do vereador Crédito: Kennedy em Dia

“Uma testemunha viu um HB20 cinza chumbo emparelhando com o carro do vereador, ultrapassando e uma pessoa no banco desse carro disparou vários tiros contra o carro do vereador. Esse carro supostamente estaria seguindo o vereador desde o campo de Leonel, nós conseguimos imagens disso”, disse o delegado à reportagem da TV Gazeta Sul, na sexta-feira (28).

O CRIME

O vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado na noite de quinta-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar , o crime aconteceu por volta das 23h30 na estrada que liga as localidades de Leonel e Alegria, no interior do município.

Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy Crédito: Thales Rodrigues