Suspeitos de matar homem e incendiar carro são detidos em Venda Nova

O adolescente colocou fogo no corpo e no veículo da vítima, encontrada ao lado do próprio carro em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante a apreensão, feita pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova com apoio da Polícia Militar de Ibatiba, o adolescente assumiu ser um dos autores do crime. Após saber de um mandado de prisão em aberto, no mesmo dia o outro suspeito de 18 anos se apresentou à polícia. Ele havia sido preso em abril e liberado quando venceu o mandado de prisão temporária. Porém, com o encerramento do inquérito, o juiz decretou novamente a prisão, desta vez preventiva.

O corpo de Amauri Bissoli foi encontrado no próprio carro – que foi incendiado – em uma propriedade rural em meio a uma plantação de pêssegos em Alto Caxixe. Responsável pelas investigações, o titular da DHPP de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres, explica que o suspeito de 18 anos mantinha um relacionamento com Amauri.

“As investigações apontaram que o homem mantinha um relacionamento com a vítima e tinha o intuito de roubar e matar o Amauri”, afirma o delegado. Os suspeitos não tiveram o nome informado pela polícia.

INVESTIGAÇÕES

Ao iniciar as diligências, os policiais civis descobriram que o suspeito de 18 anos comprou combustível em um posto que fica na mesma região do crime, por volta das 19h do dia 21 de março, na companhia do adolescente de 15 anos. A compra foi registrada por câmeras de videomonitoramento.

Em depoimento, o detido negou a autoria do crime, mas depois entrou em contradição. Por fim, optou por dar declarações apenas em sede judicial. Na ocasião, o adolescente também foi ouvido e disse que a intenção, desde o início, era roubar e matar a vítima, para usar o dinheiro na compra de entorpecentes. Ele foi liberado por falta de um mandado de apreensão.

“O carro, segundo o depoimento, já estava negociado, mas o comprador não apareceu. Ele afirmou ainda que mataram a vítima asfixiada com um saco plástico, incendiaram o veículo e levaram um celular e R$ 1 mil reais em dinheiro”, disse o delegado.